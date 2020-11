Camión sin frenos chocó contra un utilitario que llevaba panificados

Un siniestro vial se registró en la mañana de ayer sobre la avenida 3 de Abril de la capital correntina, cuando un camión que aparentemente se habría quedado sin frenos embistió la parte trasera de un utilitario que transportaba panificados. Afortunadamente no hubo heridos, solo daños materiales.

De acuerdo al informe policial, el accidente ocurrió a la mañana, minutos antes de las 8, en la intersección de la mencionada avenida con la calle España. Según testigos del hecho, una camioneta de tipo utilitaria marca Peugeot Partner se detuvo cuando el semáforo quedó en rojo. Segundos después, un camión marca Scania que circulaba en el mismo sentido no logró frenar el vehículo de gran porte, por lo que terminó colisionando la parte trasera de la Partner. El impacto ocasionó graves daños en el rodado menor que transportaba panificados, no obstante, su conductor no sufrió lesiones más allá del “sacudón” y el “susto” tras el contacto.

Hasta el lugar arribaron móviles de Tránsito municipal para ordenar el caos vehicular generado, además de móviles policiales. En diálogo con los uniformados, el conductor del Scania manifestó que no le respondieron los frenos, por lo que maniobró el camión para intentar que los daños fueran menores y terminó subiendo al parterre para tratar de frenar su marcha.

Cabe destacar que, tras el impacto, la Peugeot Partner quedó a unos 50 metros del lugar del choque.

(AB)