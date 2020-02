Crecen las dudas sobre las internas en el PJ y no se descarta armar una lista única

Mientras se espera que el delegado normalizador del Partido Justicialista, Julio Sotelo, oficialice en los próximos días el cronograma para las elecciones internas, en el seno del justicialismo cobra fuerza la posibilidad de avanzar en una lista única de cara al proceso de regularización. Algunos son escépticos y otros ya refunfuñan por lo bajo.

El protagonismo quedaría en manos de los jóvenes de La Cámpora, aunque muchos no estén de acuerdo.

En tanto, el parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, reiteró ayer aEl Litoralque le solicitó al presidente del PJ Nacional, Luis Gioja, que las internas se realicen recién el próximo año.

Sin embargo, el actual delegado normalizador parece decidido a avanzar con las internas para fines de julio.

“No está descartada la posibilidad de avanzar en una lista única”, confirmó Karlen aEl Litoral, que ayer se reunió con Jorge Capitanich y Julio Sotelo.

“Este año es un año donde hay que acomodar las cosas, está muy complicado todo, no es año de peleas internas”, sugirió Karlen.

Lo cierto es que los jóvenes de La Cámpora cuentan con todo el aval del Gobierno nacional y en ese sentido sale fortalecido el liderazgo del diputado nacional José “Pitín” Aragón.

Todo parece indicar que la cuestión aún no está definida, pero el peronismo correntino se encaminaría a un liderazgo hegemónico de los jóvenes de La Cámpora. ¿Estarán de acuerdo los adalides peronistas de la vieja guardia en Corrientes?