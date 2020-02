Krujoski llegó en el pelotón del fondo la primera carrera

No fue bueno el fin de semana de inicio del campeonato de TC Pista 2020 para Humberto Krujoski. El piloto correntino largó desde atrás y terminó prácticamente cerrando el pelotón del fondo en la carrera final de la primera fecha del calendario disputada ayer en el autódromo Ciudad de Viedma, en la ciudad homónima de la provincia de Río Negro.

Finalmente, Krujoski largó la prueba en el puesto 30, y tras un comienzo auspicioso, en el que pudo superar a algunas máquinas, una salida de pista frustró sus aspiraciones de avanzar más posiciones y llegar dentro de los diez primeros de la clasificación.

Krujoski cruzó la meta vigésimo sexto, pero al no pasar Germán Todino (ganador) y Marcos Landa (tercero) la verificación técnica, avanzó esos dos lugares para terminar en el puesto 24, el último con el total de vueltas pautadas al circuito.

De esta manera, la primera competencia del año de la categoría, telonera del TC, fue para Federico Iribarne, seguido de Andrés Jakos y Augusto Carinelli.

Cabe recordar que Krujoski debió abandonar la clasificación del sábado al cortarse el cable de bujías. No obstante, y desde la puesta a punto, el Dodge del Team Castellano sufrió problemas de potencia que no pudieron ser superados en su estadía en Viedma.

Ardusso en el TC

Facundo Ardusso, el piloto del Renault Sport Torino Team, ganó la final en la primera fecha del Turismo Carretera (TC), en Viedma. Julián Santero (Ford) y Juan Bautista de Benedictis (Ford) completaron el podio, respectivamente.

El entrerriano Mariano Werner había sido el amplio dominador del fin de semana, viendo flamear primero la bandera a cuadros, pero fue excluido en la verificación técnica por el diámetro del centrador.