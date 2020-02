Una nueva zafra

Con la salida de los primeros lotes de terneros de la zafra 2020, tanto en remates como en operaciones particulares, las expectativas para esta cosecha en la ganadería de cría de Corrientes y la región se renovaron. En los primeros remates realizados, la demanda continúa firme por el ternero, y el clima acompaña en las zonas tradicionales de engorde a pasto que tiene nuestro país. En contrapartida, la vaca dejó de ser la “vedette” del mercado.

Como en cada inicio de zafra, las expectativas se renuevan en el mercado ganadero. Siempre en un contexto distinto, el productor ganadero ve el fruto de su esfuerzo de todo un ciclo productivo en la ternerada que tiene para comercializar durante el primer cuatrimestre del año. En una provincia criadora por excelencia, como Corrientes, es la parte más fuerte del año en la comercialización. Aunque recién está comenzando.

Sin embargo, ya se realizaron los primeros negocios particulares y remates físicos y televisados con terneros “cabeza” de esta zafra. Y la demanda persiste por esta mercadería, con precios que se sostienen respecto de lo que había sido el final del año pasado.

La semana pasada se realizó el primer televisado del año en el Rosgan, un mercado de referencia para las categorías de invernada. Y donde el ternero volvió a venderse bien.

“Creo que el ternero macho anduvo muy bien, si bien el remate arrancó un poco trabajado en los primeros lotes, cuando comenzó a aparecer hacienda del Litoral la demanda se puso más firme”, comentó sobre este remate en particular Federico Galdames, socio-gerente de la firma Reggi y Compañía SRL, socia fundadora del Rosgan.

Asimismo, el referente de la empresa curuzucuateña consideró que “también el novillo y novillito anduvieron muy bien; y particularmente la categoría de terneros macho y hembra, muy buena demanda y se colocó casi todo”.

Por su parte, Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan, también analizó el desarrollo del primer remate del año en el mercado. “Hubo una gran demanda por el ternero, ofertamos más de 4.700 cabezas de esa categoría que fueron muy buscadas por el invernador tradicional que no miró si estaba pagando un peso más sino que priorizó tener el animal en su corral, evaluó que en la Argentina de hoy lo fundamental es estar armado para lo que viene”, destacó el ejecutivo de Rosgan.

En el primer remate del año en este mercado, el promedio de los terneros superó los $101, con un precio máximo que alcanzó los $138. La ternera tuvo un promedio de $91,25 y el macho y hembra $97,43. Son valores incluso superiores a los últimos remates del año pasado, aunque siempre la “primicia” de la ternerada se paga un poco más.

En este aspecto, Milano también consideró que “el feedlotero también estuvo presente en los terneros machos, pero está más limitado para pagar estos valores en este momento”. En lo que respecta a los lotes mixtos de terneros y terneras, el director ejecutivo del Rosgan sostuvo que “la brecha respecto de los remates anteriores no fue importante, pero lo que sí se destaca es que en este segmento trabajó más el feedlotero, que mira que el mercado de Liniers se va tonificando poco a poco y se anima a llenar sus corrales”.

Expectativas

Con casi la totalidad de la zafra por delante, el productor encara la comercialización de sus terneros con expectativas renovadas. Como en cada año ganadero, hay factores que elevan las perspectivas para este ciclo de comercialización. Y hay otros que las bajan.

“La realidad es que febrero es un mes que no hay tanta oferta; los precios en general en estos días están con un tono animado, siguen un poco la tendencia de lo que pasa en el Mercado de Liniers, donde hay buena demanda por el consumo liviano, por el novillo y la vaquillona, y eso se traduce en buenos precios; pero creo que responde a la poca oferta de hacienda gorda que hay en estos meses”, sostuvo Juan Pedro Colombo, martillero de la firma Colombo y Magliano SA, que hoy tendrán su primer remate televisado del año, desde Corrientes.

El consignatario consideró, en este aspecto, que “la expectativa es buena, los precios en pesos son interesantes, pero cuando se traducen a valor producto o a dólar, la realidad es que todavía la hacienda sigue atrasada, sobre todo la invernada y la cría”. Sobre este atraso generalizado en los precios, Colombo sostuvo que “lamentablemente en los últimos tres o cuatro años, el precio de la hacienda corre de atrás a los índices de inflación”.

Más allá de estas cuestiones, el primer martillo de Colombo y Magliano sostuvo que “lo importante es que la hacienda se pueda vender, con agilidad y buenas manos, y creo que cobrar los negocios es un aliciente en este momento”.

Como referente de una de las firmas que más hacienda comercializa a nivel país, Colombo comentó que en los remates que ya desarrollaron en la provincia de Buenos Aires la plaza anduvo bien. “En general el ternero está por encima de los 100 pesos; la hembra anda por 90 a 92 pesos; la demanda más importante se la lleva el macho, por ahí la hembra va respondiendo al interés de los feedloteros, que son quienes más demandan; pero en general se está vendiendo con agilidad”, resumió.

Sobre la procedencia de la demanda en este inicio de año, el consignatario señaló que “en el Norte la demanda grande es el engorde a pasto con alguna terminación a corral; el feedlot tiene mucha más presencia en la Pampa Húmeda”.

Y otra variable a la hora de proyectar es la situación económica a nivel general. “Todavía estamos viendo algunas variables macroeconómicas del nuevo Gobierno que no están definidas para saber en qué rumbo vamos. Va a depender un poco también de eso”, sostuvo Colombo.

Sin embargo, consideró que “el productor que va vendiendo, quiere reponer con alguna categoría, tal vez compra un poco menos, pero quedar descalzado hoy creo que es más peligroso”.