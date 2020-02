A 24 años del femicidio liberan a Tablado

En el mediodía de hoy, después de casi 24 años detenido por asesinar a su novia, Carolina Aló, de 113 puñaladas, Fabián Tablado recuperará la libertad.

Cumplida la pena, a las 12 saldrá de la Unidad 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Sus últimos años los pasó en un pabellón donde se alojan los internos que profesan la fe evangelista.

Según Télam, Edgardo Aló, el padre de la víctima, pidió que la Justicia imponga una medida de restricción perimetral para que el femicida de su hija, quien mañana recuperará la libertad, no pueda acercarse a los miembros de su familia. “Este chacal no puede estar bien de la cabeza. Tablado es un psicópata. Va a ir a atacar a su exmujer, va a tener otra muerte”, sostuvo.

En el informe de peritos psiquiatras que, por pedido de la Justicia, evaluaron al hombre y se concluyó que Tablado presenta sus “facultades mentales normales” aunque no está en condiciones de ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijas mellizas, de 11 años.