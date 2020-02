El campo posterga un paro: “La suba de retenciones no es una decisión tomada”

El campo no hará por el momento una medida de fuerza a la espera de la negociación que abrió con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, ante la intención del Gobierno de subir las retenciones a la soja del 30 al 33%. Aseguran que “no es una decisión tomada un cambio en los derechos de exportación”.

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, aseguraron que el Gobierno “no tiene ninguna decisión tomada” sobre un eventual aumento de 3 puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de granos.

Lo plantearon los integrantes de la Mesa de Enlace tras la reunión que mantuvieron por espacio de casi 3 horas con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de la que participaron Carlos Iannizzotto, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“No hay ninguna decisión tomada y no va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto”, afirmó Cheme a la prensa a la salida del encuentro, en la sede de la cartera agropecuaria.

En base a la información suministrada por las entidades, la reunión tendrá un nuevo capítulo la semana que viene.

En ese marco, los dirigentes de las entidades agropecuarias relativizaron la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández realice el domingo un anuncio de aumento de las retenciones en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.

En una reunión que duró más de dos horas y media, la Mesa de Enlace y el funcionario nacional hicieron una revisión de los derechos productos por productos. La agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina rechazaron aplicar el incremento de las retenciones.