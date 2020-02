Alertan que la falta de separación en las casas dificulta el tratamiento de la basura

“Contamos con las instalaciones, el equipamiento y el personal necesario para que funcione el tratamiento de los residuos urbanos pero tenemos un gran inconveniente: no logramos que la mayoría de la población separe en sus casas los desechos orgánicos de los inorgánicos”, expresó el intendente de Santa Lucía, José Sananez en diálogo con El Litoral. Por eso, adelantó que están evaluando una nueva estrategia para lograr revertir esa situación, ya que estiman que la campaña de concientización no logró los resultados esperados.

El último viernes, el Municipio vendió 28.240 kilogramos de chatarra que estaban en el predio donde funciona la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. “Es la segunda vez que lo hacemos”, acotó el jefe comunal. Tras lo cual comentó que con ese tipo de desechos no tuvieron mayores dificultades porque una vez que se concreta la recolección, se los separa en un lugar determinado y una vez que juntan una cantidad considerable, lo venden.

“El problema son los residuos domiciliarios, porque no logramos que un número considerable de vecinos cumpla con la separación en origen. Es decir que, cuando saca su basura, ya lo hace de manera separada: por un lado los orgánicos con los que después hacemos compost y por el otro, los inorgánicos”, explicó Sananez. En este sentido, añadió que la falta de separación genera muchas dificultades en la planta de tratamiento porque “lo normal sería que en la cinta se vacíen las bolsas con los desechos que se pueden reciclar tales como botellas (plástico o vidrio), cartones, etc. Pero resulta que al venir con otros desechos, como cáscaras y yerba, se ensucia esa máquina y se demora todo el proceso”.

Sobre esto, insistió en que poseen las instalaciones, maquinarias y personal necesario para hacer un tratamiento de los residuos urbanos pero “para que funcione, necesitamos sí o sí la colaboración de la comunidad”.

Por eso, Sananez adelantó que están evaluando nuevas estrategias que logren un cambio de hábito en un gran porcentaje de la población. “Hicimos una campaña de concientización con la colaboración de más de 30 chicos, pero lamentablemente todavía son muchos los que no separan sus residuos”, concluyó el jefe comunal santaluceño.