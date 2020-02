Ex combatientes piden una participación democrática y plantean demandas

Un grupo de ex combatientes de Malvinas autoconvocados, procedentes de diferentes localidades de la provincia, se agruparon para solicitar una “participación más democrática” en los encuentros oficiales del sector.

“El viernes realizamos una reunión, que contó con la participación de camaradas de capital y del interior. Nos congregamos por la inquietud que nos genera, que una sola persona está a cargo de todos los espacios de representación. Dirige el Centro de Ex Soldados de Malvinas, ostenta el cargo de coordinador provincial de los Centros de Ex Combatientes, y también es coordinador ante la Confederación nacional. Esto no sería un problema, pero resulta que no tenemos voz y todas las necesidades que se presentan no son escuchadas”, manifestó a El Litoral Germán Rebollar uno de los ex combatientes que se acercó a este matutino a relatar la situación.

En esa misma línea, se expresó Jorge Reinaldo, quien a su vez detalló: “Nos afecta también porque tenemos muchas necesidades de salud, la mayoría de los camaradas tiene problemas para conseguir medicamentos y, además, desde hace tiempo que pedimos un cambio en la denominación de nuestra pensión actual para que deje de ser graciable y sea pensión honorífica de ex soldado como tiene que ser”.

Los representantes del grupo autoconvocado, manifestaron que desde hace varios meses que vienen solicitando estos puntos sin ser escuchados. “Queremos que la dirección sea más democrática, que todos tengamos voz”, destacó Rebollar.

Según indicaron todos estos puntos fueron adjuntados en una nota que está siendo rubricada por todas las personas que se sintieron afectadas y la misma será presentada ante las autoridades pertinentes.