Dengue: capacitarán a centros de estudiantes para que hagan prevención en las facultades

En lo que va del período de verano 2019-2020 en la provincia de Corrientes, según los datos del Laboratorio Central de la Provincia, se han monitoreado 111 muestras por dengue y 22 dieron positivo. La capital de Corrientes tiene 21 casos y se ha notificado de uno solo en el interior, en Itá Ibaté.

En este contexto y por los brotes que hay en otras provincias, el Ministerio de Salud Pública acordó con facultades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) trabajar en prevención.

En cuanto a las personas infectadas, desde la cartera sanitaria local detallaron: “De los 22 casos, 12 fueron identificados con el serotipo DEN-4 que se corresponde desde el punto de vista epidemiológico con el mismo serotipo que se identificó en países limítrofes como Paraguay; en 8 casos se identificó el serotipo DEN-1 correspondiéndose con el virus circulante en la provincia de Misiones, y en 2 casos está en proceso la genotipificación”.

Además, precisaron que “de los 21 casos registrados en Corrientes Capital, 13 corresponden a casos importados de Paraguay; 4 de Misiones (Puerto Iguazú: 3 casos, Eldorado: 1 caso); 1 importado sin determinar foco aún (Mar del Plata/Chaco); 1 autóctono sin determinar foco, 2 casos se encuentran en investigación, con nexo epidemiológico con Chaco”.

En relación al “autóctono sin determinar foco”, la coordinadora del Programa de Lucha contra el Dengue, Angelina Bobadilla, dijo aEl Litoralque “faltó determinar si realizó algún viaje, no tenemos casos asociados”. “Cuando hay un autóctono el mosquito suele infectar a otros, pero no se dio en este caso y ya van dos semanas de la fecha en que detectamos, es decir, no hay casos secundarios”, explicó.

Ante esto, “el Ministerio de Salud Pública seguirá trabajando muy fuerte con la comunidad y estará pendiente de los casos haciendo el control vectorial”. “La semana próxima estaremos trabajando con un nuevo plan de actividades, continuaremos en los barrios y se sumará una tarea junto con la Unne”, adelantó a este medio gráfico.

Al respecto, agregó que “empezaremos con una capacitación en la Facultad de Medicina de la Unne”. “Vamos a trabajar con integrantes de los centros de estudiantes, vamos a capacitarlos para que a la vez sean los que transmitan información a sus compañeros y logremos hacer prevención. Los mismos estudiantes harán prevención. Primero será Medicina y ya está acordado que se sumen otras”, indicó Bobadilla aEl Litoral.

“Hasta ahora somos una de las provincias con menos casos, pero sabemos que somos una provincia universitaria y que el regreso de estudiantes implicaría que aparezcan nuevos casos, ya que muchos jóvenes vienen de municipios donde hay brotes”, comentó la doctora a este medio.

Por otra parte, aclaró que los nuevos casos se registraron en los mismos barrios de las personas infectadas, esta vez los afectados fueron sus familiares. Por ello el trabajo sigue siendo el mismo: control y prevención en barrios, y sobre todo fomentar el descacharrado para erradicar criaderos de mosquitos, y consultar al médico ante la aparición de síntomas: fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y/o sangrado de nariz y encías.