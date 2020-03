Causa penal para quienes no permanezcan en sus hogares

La fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona, expresó que “a quienes no cumplan con la cuarentena se les abrirá una causa penal. He dado instrucciones a la Policía de que aplique de manera rigurosa a quienes no cumplan con lo establecido por el decreto”. Sobre lo cual aclaró que la citada norma sólo exceptúa a un determinado grupo, tales como los trabajadores de salud, fuerzas de seguridad y algunos comercios, como farmacias y mercados de comestibles.

(AB)