Una epidemia que nos convoca

La lucha contra la pandemia se libra en distintos frentes y cada uno de nosotros puede sumar su compromiso y su esfuerzo desde el lugar que le toque para atemperar sus efectos y aliviar cargas.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lanzó una convocatoria para reclutar voluntarios que deseen colaborar con los adultos mayores, imponiendo para ello un estricto control de los postulantes que garantice la irrenunciable seguridad. Pero Corrientes vuelve a ser pionera al respecto: El Partido Popular, integrante de la alianza gobernante, trabaja con voluntariado hace meses y ahora el intendente radical Eduardo Tassano también se sumó a la iniciativa.

El sistema funcionará a través del teléfono, al que podrán comunicarse quienes necesiten ayuda de un voluntario, otorgándoles una clave personal que deberán constatar con la persona que se les asigne.

En Corrientes y en Ciudad de Buenos Aires la respuesta fue inmediata.

En la localidad de Gobernador Virasoro se brinda un servicio gratuito a alimentación y sanitarios, para camioneros

En Virasoro, al igual que en muchas poblaciones del interior provincial, está restringido el acceso a la ciudad.

Por eso, ciudadanos de otros lares no pueden entrar ni permanecer en la ciudad.

No obstante, considerando que numerosos camioneros pasan por la Ruta 14 transportando alimentos y otros elementos esenciales para los habitantes de los más diversos lugares del país, desde el Comité de Crisis local resolvieron brindar asistencia alimentaria y sanitarios a los trabajadores del volante.

Sólo en la primera jornada se sirvieron unas 85 viandas y un día después sumaron raciones de desayuno.

También como parte de la asistencia a los camioneros, en Virasoro le brindan la posibilidad de poder asearse en los baños de la terminal de ómnibus.

En Corrientes, además, apenas se decretó la necesidad del aislamiento obligatorio, cientos de artistas se sumaron al programa #YoMeQuedoEnCasa.

Desde una transmisión online todos los correntinos pudieron y pueden disfrutar de grandes artistas que interpretan chamamé, cumbia y otros géneros musicales.

En otras partes del país, además, es vital apoyar y sostener a quienes, por su función, no pueden quedarse en casa. Con el hashtag #AyudaACamioneros, se promueve que les convidemos un alimento o les brindemos un espacio para el aseo a quienes arriesgan su salud para trasladar múltiples suministros. También se invita a reconocer a los recolectores de basura, al igual que al personal médico y de enfermería, al de limpieza o mantenimiento de instituciones de salud, que siempre son insuficientes y cuyo esfuerzo debe valorarse.

Es útil llamar la atención sobre otra delicada cuestión que demanda la generosa contribución de todos. La cuarentena ha dejado sin dadores de sangre a numerosos centros cuya necesidad, lejos de decaer, podría incluso aumentar.

Los pacientes, muchos de ellos niños, necesitan transfusiones todos los días, en especial quienes requieren cirugías, tratamientos oncológicos, sufren enfermedades hematológicas o se trasplantan.