Niños y coronavirus: despejando algunas dudas

¿Cómo explicar a los niños sobre este virus?

A los niños no se debe ocultar nada en líneas generales, ya que son observadores y los cambios de hábitos y rutinas los pondrán alertas de esta situación. Por ello con términos sencillo, sin infundir temor, pero con la idea de transmitir los cuidados y el aprendizaje a futuro de buenos hábitos. Y debemos tener en cuenta al relatar esto de regular nuestras emociones, ya que somos sus ejemplos, siendo el MIEDO una emoción que invade nuestra razón y no debe ser así.

¿Qué se sabe de la infección en los niños?

La infección de este virus en los niños, en también frecuente, pero no tanto como en adultos, y con las características de ser menos sintomática, o sea se expresa algo menos. Pero esto no debe de relajarnos, ya que aún con pocos o ningún síntoma pueden transmitir la enfermedad. Y algunos niños, aunque pocos, tienen cuadros graves.

¿Los niños son realmente un grupo fuera de riesgo?

No, decir que tienen menos riesgo, no se debe entender que están, fuera de riesgo, eso solo produce una falsa sensación de tranquilidad. Deben cuidarse igual que todos. Ya sea por la posibilidad de enfermar o transmitir la virosis. De hecho, en EE. UU. hace pocos días han tenido un caso fatal.

¿En qué casos lo serían?

Los niños con patología preexistente aguda o crónica siempre están más expuestos a defenderse mal de esta virosis. Pero a todos debemos proteger con el aislamiento físico preventivo.

¿Sirven las vitaminas a modo de prevención?

Lo que sirve en una buena condición nutricional, de hidratación y descanso. Todo lo otro son ayudas mínimas que no alteran el curso de casi ninguna enfermedad. La base está en lo cotidiano, no en el aporte puntual de vitaminas preventivamente. Ocuparse de los bueno hábitos diarios es sin duda lo mejor.

¿De qué otras formas puede afectar el covid-19 a los niños?

Los niños en general presentan un cuadro febril, que inicialmente muestra un cuadro respiratorio alto, con tos seca, y molestias de garganta, con un cuadro posterior que compromete al pulmón, similar a la bronquiolitis y a veces síntomas gastrointestinales.

¿Deben los bebés y niños sanos asistir a controles y a los vacunatorios para las vacunas reglamentarias?

Dividimos ambas cosas.

Controles de rutina: preferentemente no hacerlos a no ser algún caso especial que sea sumamente indispensable. Y con los cuidados que amerita ir al centro de salud.

Las vacunas: si bien se pueden postergar, lo ideal es no alterar el calendario demasiado para no arriesgar la aparición de otras patologías. Para colocar las vacunas obligatorias deben concurrir con su carnet de vacunar y se las colocarán. Elija un centro cuyo acceso sea independiente al de los pacientes.

Consejos sobre cómo manejar la ansiedad en los niños, respecto a esta situación. Si los niños están ansiosos, lo ideal es ser instrospectivos, o sea, mirarse el interior de uno mismo, ya que la ansiedad, la angustia, la ira y el miedo son transmitidos de los adultos a los niños. Y solo si nosotros los adultos regulamos o controlamos nuestras emociones lograremos enseñar que los pequeños puedan también manejarlas. Las actividades ordenadas, tratando de mantener los horarios de descanso y alimentación como lo hacen el resto del año sin estas contingencias.

Recomendaciones

El pediatra Flavio Gabriel Serra recomienda mantener los horarios habituales y realizar un plan de actividades compartidas.

Esto supone un gran dilema a muchos padres de familia, que se han encontrado con la dificultad de mantener a los niños ocupados para que no caigan presas padres e hijos del hartazgo, la tristeza y el aburrimiento de permanecer en el interior de sus casas. “El tiempo que las y los niños pasarán en casa para prevenir los contagios de covid-19 ofrece la oportunidad de volver a lo básico: disfrutar a la familia, tener tiempo de calidad, que el aprendizaje no tiene que ser aburrido, así como darnos cuenta de que se puede vivir dignamente en una comunidad de cuidado mutuo”.

Puntos a tener en cuenta

•Mantener los horarios regulares.

•Dormir y despertar a la hora habitual, como si fuera un día "normal".

•Hacer las comidas con horarios regulares y preferentemente en familia. Esto permitirá promover un espacio de diálogo para conocer cómo se sienten las y los niños con respecto a la contingencia.

•Establecer un horario (flexible) que permita tener un día con diversas actividades. Restringir el uso de las pantallas sin supervisión.

•Realizar un plan de actividades compartidas: arte, actividad física, intelectuales, lúdicas, lectura.

•Organizar y distribuir las tareas del hogar. Limpieza, preparación de espacios comunes, etc.

•Ser creativos al realizar actividades como cocinar: es el pretexto perfecto para aprender matemáticas. Mientras que hacer jardinería permite aprender ciencia, por ejemplo. También en una muy buena oportunidad de entrenamiento emocional de los padres. Con un solo lema: #QuédateEnCasa.