Inclusión en la Caja Municipal de Préstamos

La Caja Municipal de Préstamos incorporó a una persona con discapacidad visual a su equipo; se trata de Omar Esquivel, quien comenzó a brindar servicios en la sede ubicada en Brasil al 1200. “El trabajo me activa, me hace sentir vivo. Les pido que confíen en nosotros, que no les vamos a fallar; vamos a ponernos la camiseta y seguir para adelante, siempre”, dijo Omar en el acto encabezado por el intendente Eduardo Tassano.

“Omar es un alumno del instituto Valentín Haüy que fue entrenado y ahora va a integrar el cuerpo de trabajadores de la Caja Municipal. Para nosotros es un paso muy importante en nuestra propuesta de inclusión”, dijo Tassano y agregó que “esta interacción se da en el marco de una coordinación con diferentes entidades”.