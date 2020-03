Daniel Capitanich se perfila como nuevo embajador argentino en Nicaragua

Daniel Capitanich, ex vicegobernador de Chaco y hermano del gobernador Jorge Milton Capitanich, se perfila como el próximo embajador de Argentina ante Nicaragua.

Se suma así al grupo de embajadores políticos de la gestión actual, entre ellos Jorge Argüello (Washington), Daniel Scioli (Brasil), los ex gobernadores Sergio Urribarri y Domingo Peppo (Israel y Paraguay) y Ricardo Alfonsín (España), entre muchos otros. Y como lo hicieron ellos, deberá pasar el examen del Senado para ir a su destino.

La definición se encuentra en una instancia de conversación con Alberto Fernández y tiene que ver con determinaciones políticas, según había dicho Capitanich a Radio Provincia cuando todavía se especulaba con que iba a Costa Rica o a Colombia, pero al final le ofrecieron la sede diplomática en Managua, confiaron fuentes de Cancillería. El canciller Felipe Solá ya se habría reunido con él.

Nacido en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) en 1969, Mateo Daniel Capitanich es productor agrícola y fue intendente de Campo Largo, entre 2011 y 2015. Entre 2015 y 2019 fue vicegobernador de Oscar Domingo Peppo, que ahora será embajador político ante Paraguay. Su hermano mayor, “Coqui”, ex gobernador, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, pasó en diciembre pasado de ser intendente de Resistencia a gobernador otra vez.