Son 50 los jueces que se jubilan por la nueva ley

Medio centenar de jueces integrarán lo que el presidente Alberto Fernández denominó el nuevo “fuero federal”, eje central de la reforma judicial que prometió enviará al Congreso. Ese número es equivalente a las renuncias que se generaron desde que la Casa Rosada anunció que se harán efectivas modificaciones al régimen jubilatorio de la Justicia. A la fecha, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales son 50 las dimisiones recibidas por el Ministerio que conduce Marcela Losardo, treinta son magistrados. Este jueves el Congreso votará el proyecto que modifica el sistema previsional especial del ámbito judicial y la situación abre el debate sobre las vacantes y cómo serán cubiertas las mismas, ya que este mecanismos también se modificará.

El primer anuncio del Gobierno dirigido al Poder Judicial, promete generar una “sangría” que se estima será en total de unos 150 cargos. Fiscales, defensores y jueces que anticiparon sus trámites jubilatorios ante las modificaciones del régimen previsional, trámites que se iniciaron en las últimas semanas y aún están pendientes de aprobación en el ministerio de Justicia, vacantes que se incrementan, son sólo una radiografía de los últimos 25 días en el ámbito judicial.

Impulsado por las modificaciones que se realizarán sobre el sistema previsional judicial, el escenario planteado promete una gran cantidad de cargos a cubrir en todos los fueros. Pero el ámbito político mira con particular atención a Comodoro Py donde ya hay al menos doce cargos claves, siendo el fuero que investiga los delitos contra la administración pública, es decir: la corrupción.

Esta semana el proyecto se convertirá en Ley. Ya obtuvo media sanción por parte del oficialismo -en la Cámara baja en medio de una polémica sesión- y el jueves ingresará al Senado. Lo ya aprobado sostiene que se incrementará del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces; el 82 % móvil será sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones), y no sobre el último haber. Extiende, por otro lado, la edad jubilatoria para los varones a los 65 años, de manera progresiva.

En los números finos del oficialismo, en el sistema previsional hay inscriptos 17.600 magistrados y funcionarios con un aporte promedio mensual de $ 32.600. Entre los jubilados judiciales, 7.000 tienen un haber medio de $ 289.000. El Gobierno publicó que la jubilación más alta que cobra un ex funcionario de la Justicia es de $ 771.000 mensuales. Es equivalente a 55 veces la jubilación mínima de otros ex trabajadores que aportaron al plan previsional “normal”.

El presidente Fernández reitera a su círculo más íntimo, que quiere ser recordado en la historia como el presidente que “cambio la justicia verdaderamente”. La medida que modifica el régimen previsional ya trajo sus primeras consecuencias.