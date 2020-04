Alojamientos turísticos destinados al personal sanitario

Los profesionales de la salud, personal de auxilio y socorristas de diferentes países afectados por el coronavirus disponen de unos 100 mil espacios gratuitos o a bajo costo, cercanos a sus trabajos, ofrecidos por los dueños de alojamientos turísticos en una iniciativa global que asocia a varias organizaciones.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de Rescate, el Cuerpo Médico Internacional y otras organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los trabajadores sanitarios, se asociaron con la plataforma de alquileres turísticos Airbnb en esta iniciativa. De acuerdo a los registros de la plataforma, a una semana de anunciado el programa global, los anfitriones en Airbnb ya ofrecen 100.000 espacios destinados a personal de emergencia.

En Italia y Francia

Esta iniciativa comenzó con dos programas piloto en Italia y Francia, donde todo personal sanitario que estuviese atendiendo el brote del Covid-19 podía acceder al alojamiento a través de la plataforma de alquileres turísticos. Los anfitriones pusieron a disposición más de 3.000 hogares en Italia, mientras que, en Francia, el Ministerio de Vivienda anunció que fueron más de 5.000 alojamientos y que el personal de emergencia trabajando contra el coronavirus ya reservó 11.000 noches. La iniciativa contempla que el personal que trabaja en emergencias pueda reservar estadías gratuitas o a precios reducidos en 160 países y regiones.

Londres y Nueva York

En París, Nueva York y Londres, los anfitriones ya ofrecen más de 2.000 espacios en sus ciudades para quienes hacen trabajos de atención médica y asistencia. Por su parte, Airbnb anunció que renunciará a todas las tasas de las primeras 100.000 estadías reservadas a través de este programa.

Los anfitriones tienen la opción de abrir sus hogares de forma gratuita a través de la plataforma Open Homes de Airbnb, creada en 2012, para satisfacer las necesidades de las personas que requieren viviendas en situaciones de emergencia. "Si los anfitriones no pueden alojar de forma gratuita, Airbnb igual no cobrará tarifas por las primeras 100.000 estadías", destacaron desde la plataforma.

En América Latina

Asimismo, precisaron que se encuentran explorando distintas opciones para hacer posible la puesta en práctica de la iniciativa en América Latina.

El protocolo

Por otra parte, informaron sobre un protocolo para los anfitriones con recomendaciones que incluyen ofrecer el alojamiento entero y requisitos de seguridad, como limpieza exhaustiva, distanciamiento social con los huéspedes y asegurar 72 horas entre una estadía y la siguiente. También, los anfitriones se asegurarán de que las estadías se ofrezcan a trabajadores relacionados con Covid-19 y que estén familiarizados con los protocolos de seguridad.

Junto a las organizaciones mencionadas, participan de la iniciativa el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, Sutter Health, una red de salud integrada y sin fines de lucro de Estados Unidos, el Ministerio de Vivienda en Francia y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Misterbnb

Por su parte, Misterbnb, la plataforma de alojamientos turísticos para el segmento LGBTIQ+ informó que se centrará en poner todos los recursos "a trabajar para los necesitados a través del programa Mister for Good". En una carta dirigida a sus anfitriones -aquellos que ofrecen sus apartamentos de forma completa o parcial- el director Ejecutivo del sitio, Matthieu Jost, precisó que mediante el programa se dará "apoyo al personal de atención médica en la primera línea".

En tal sentido, destacó que Misterbnb "está en contacto con hospitales que buscan alojamiento cercano para sus médicos y enfermeras a fin de evitar agotar los viajes diarios y permitirles proteger a sus familias al mantenerse lejos de ellos". Asimismo, pidió a los anfitriones apoyar a la asociación "Le Refuge", que ayuda a las personas jóvenes LGBTIQ+ rechazadas por sus familias.

"Con restricciones de tráfico, algunos se ven obligados a permanecer confinados a familias hostiles. Gracias a la generosidad de nuestros anfitriones podemos proporcionar alojamiento temporal que les permite respetar el confinamiento y protegerse de sus familias", subrayó. Jost pidió no olvidar "aquellos que no tienen familiares o amigos para apoyarlos, especialmente todas las personas mayores LGBTIQ+ aisladas, solas en casa o en una casa de retiro".