Valdés: “No tiene que ver con una cuestión Chaco-Corrientes, sino de salud ciudadana”

El gobernador Gustavo Valdés confirmó a El Litoral que fueron notificados de la segunda medida cautelar de un juez federal de Resistencia que le ordena levantar el aislamiento preventivo de médicos que trabajan en una clínica de Chaco.

El mandatario fue contundente al ratificar su postura: “No podemos estar perdiendo tiempo y teniendo la cabeza en la cuestión judicial, nosotros tenemos que tener la cabeza puesta en los correntinos, en la salud pública”.

“Recibimos la notificación y la pasamos al área correspondiente para que contesten y hagan lo que tengan que hacer”, explicó.

El gobernador defendió cada una de las decisiones que tomó para enfrentar la emergencia por el coronavirus. “Nosotros nos anticipamos a las decisiones del Gobierno nacional y empezamos a actuar 8 días antes de que el Presidente decrete la cuarentena obligatoria”, recordó.

Destacó la decisión del juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, que falló a favor de la provincia y dejó sin efecto la resolución cautelar de una jueza federal de Resistencia en cuanto impedía aplicar las medidas sanitarias establecidas por Valdés respecto de los médicos correntinos que prestan servicios en la vecina orilla.

La determinación del juez federal de Corrientes se sustentó en el hecho de que el tribunal que debía resolver el conflicto, que se planteó en Resistencia, no debía ser un juez federal de esa ciudad sino la Corte Suprema de Justicia.

Al no mediar acuerdo entre los dos jueces, ahora será la Corte la que resuelva el conflicto. Pero al momento que lo haga, es evidente que cesará la situación de emergencia y es posible que la cuestión devenga abstracta.

La decisión del juez Juan Carlos Vallejos contribuyó al mantenimiento de la salud pública en un momento excepcional de la vida provincial y la del país.

La resolución del juez correntino repuso el vigor del aislamiento de los médicos, alegando, sobre todo, cuestiones de competencia judicial, pero entendiendo también “el peligro” que reviste demorar la cuestión, pues “implicaría un riesgo que no debe correrse, en relación con la pandemia (...)”, concluyó en el fallo.

“Nosotros tenemos una medida de un juez federal que reconoce qué es lo que tenemos que hacer”, dijo Valdés. “No podemos empezar a litigar a ver si tenemos la facultad o no de proteger a los correntinos”, advirtió.

“Por Constitución tenemos la delegación del gobierno federal, en cabeza del gobernador de la provincia, que es el representante más claro del poder federal y nosotros vamos a ejercer el poder para cuidar y custodiar la salud de los correntinos”, agregó.

Contragolpe

El juez federal subrogante de Resistencia, Enrique Jorge Bosch, hizo lugar el 3 de abril a un pedido de medida cautelar presentado por la empresa de emergencias médicas EME para que se habilite el retorno desde Corrientes de 23 profesionales de la salud que están impedidos de salir de cuarentena por el decreto preventivo del Gobierno correntino.

La decisión está contenida en un fallo de 10 fojas, en el que se enumera con sus datos personales a las personas que deben ser habilitadas a salir de sus lugares de residencia donde mantienen la cuarentena obligatoria para concurrir a sus puestos de trabajo en la vecina capital.

El juez establece para los 23 “libre circulación hacia la provincia del Chaco, para la prestación de servicios esenciales de salud tanto en el establecimiento de la representada (la empresa), como en los lugares y/o domicilios que la misma le asigne, en el ejercicio de la actividad que le es propia -emergencias médicas- y el regreso a sus respectivos domicilios en la ciudad de Corrientes en los términos y con las limitaciones establecidas en el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus”.

La empresa pide se aplique “por cuestiones de celeridad y economía procesal, sentencia dictada por la Sra. magistrada del Juzgado Federal N° 1, en la causa N° 1331/2020 caratulada: “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes s/Medida Cautelar”.

En definitiva, el fiscal de Estado y la procuradora del Tesoro provincial ya tomaron cartas en el asunto. La Provincia no dará el brazo a torcer y alista una nueva embestida judicial para responderle al juez federal de la vecina provincia.

