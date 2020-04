Carlos Barbieri: “Agustín Pichot puede aportar una visión global”

Bruno Ariel Gimenez

Carlos Barbieri es desde hace casi 10 años Tesorero de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Tras ser representante del NEA, y con la reestructuración que llevó adelante la UAR, pasó a ocupar un lugar en la mesa chica, en 2011. Hacia 2012 Agustín Pichot daba sus primeros pasos como dirigente en la toma de decisiones. El crecimiento del ex capitán de Los Pumas fue tal que ahora se presentó como candidato a ser presidente de la Word Rugby.

El ex medioscrum del seleccionado argentino, en esos primeros años como dirigente, formalmente constituido, tuvo un compañero. Justamente el correntino Carlos Barbieri. “En 2012 me eligen como presidente de Sudamérica Rugby. Esto me posibilita tener voz y voto en la World Rugby. Y Agustín (Pichot), va como consejero de Argentina al WR. Es por ello que compartí cuatro años en el consejo directivo, esos fueron los primeros años de él”, contó el dirigente de Taragüy Rugby Club.

Luego el contador siguió con su relato: “En 2016 se modifica el estatuto del World Rugby y la Argentina pasa a estar en igualdad de condiciones a las 6 uniones del hemisferio norte y al de cuatro naciones, y pasa a ser miembro de la Sanzaar. Pasa a tener la misma cantidad de votos que las uniones fundadoras, tres votos al igual que Francia, Inglaterra, etc. Allí, además, se propone a Agustín Pichot a ser vicepresidente, para acompañar al inglés Bill Beaumont, y son elegidos”, recordó Barbieri.

Justamente Beaumont es el otro candidato a seguir al frente de la presidencia de la entidad mundial.

El camino de “ficha”

A su vez Carlos Barbieri comentó: “Una vez que deja la capitanía de Los Pumas, Agustín empieza a trabajar en el plan de rugby del alto rendimiento, ahí empieza a solicitar que Argentina sea incluida en algunas de las competencias de las potencias del mundo. La tarea fue totalmente decisiva e influyó en la consolidación del crecimiento que tuvo el rugby amateur, en el nivel internacional”, destacó.

“Lo que puede aportar Agustín Pichot es una visión global. La propuesta de unificar calendarios. Además del mundial hacer una competencia con las uniones emergentes, con ascenso y descensos. Y que el financiamiento sea global y se pueda compartir los beneficios del negocio y que está asentado básicamente en los derechos de televisación, ya que es el principal ingreso de todo el deporte profesional”, destacó Carlos Barbieri.

Las elecciones se llevarán a cabo de manera electrónica el 26 de abril y el resultado se conocerá el 12 de mayo. El escenario está muy parejo y los 51 votos están divididos.