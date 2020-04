Jara respetó la decisión del club y ahora volvió para ganarse un lugar

El correntino Leonardo Jara volvió a Boca Juniors, donde busca ganarse un lugar en el plantel que conduce Miguel Angel Russo, mientras sigue intentado entender porqué tuvo que dejar la institución después de la Copa Libertadores 2018.

Después de su paso por el fútbol de los Estados Unidos donde estuvo a préstamo en el DC United, Jara renueva las ilusiones de cara a esta nueva etapa en Boca y peleará por un puesto en el equipo titular.

“Hablé con Miguel Angel Russo cuando llegué, me comunicó que me iba a tener en cuenta, le dije que mi prioridad era quedarme para luchar por un lugar”, afirmó en diálogo con el Show de Boca de Radio Rivadavia.

Jara (28 años) se sumó a la última pretemporada de del conjunto xeneize y fue titular en el debut de Boca en la Copa Libertadores 2020 en Venezuela.

En ese país, el 3 de marzo, el equipo argentino igualó en un tanto con Caracas. Desde allí, viajó directamente a Corrientes porque falleció su padre, encargado de transmitirle la pasión por la “azul y oro”.

“Mi papá era fanático de Boca, él me obligaba a ver los partidos en casa y de chico, en Corrientes, tenía el póster de Palermo y Riquelme en mi pieza. El Boca que le ganó al Milán por penales en el 2003 fue el que más miré y festejé”, reconoció.

El debut de Jara en el fútbol profesional argentino fue con Estudiantes de La Plata y en el 2016 pasó a Boca Juniors donde logró dos títulos (2016-2017 y 2017-2018) antes de emigrar a los Estados Unidos.

Durante su primera estadía en Boca también jugó la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate en Madrid.

“Todos los días me preguntaba por qué me tuve que ir de Boca, habiendo jugado una final de Copa Libertadores. Respeté la decisión, me busqué un club y decidí irme al exterior”, relató Leo, que prefirió dejar de lado la polémica con el ex entrenador de la entidad Gustavo Alfaro.

Del encuentro frente a River, el correntino prefiere dejar de lado algunos recuerdos y por eso la jugada de último minuto donde estrelló un tiro en el palo no la volvió a ver, porque prefirieron “vivir el día a día” y “no imaginar qué podría haber pasado”.

Por último, hizo referencia a cómo vio la competencia en la Major League Soccer (MLS). “El fútbol en Estados Unidos es muy dinámico de mitad de cancha para adelante, se nota en cada mercado de pases cuando buscan delanteros de mucha experiencia. A mí me tocó compartir plantel con (Wayne) Rooney es un excelente compañero y un crack”.