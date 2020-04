Exitoso primer televisado para los pequeños y medianos productores

La localidad de La Cruz fue sede el pasado lunes del primer Remate Televisado de Pequeños y Medianos Productores, ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural (Idercor) en conjunto con el Ministerio de Producción. En este nuevo formato, instalado a partir de las medidas preventivas del Covid-19, se vendieron 1.800 animales filmados, de un total de 70 productores de la costa del río Uruguay.

Tal como estaba previsto, se concretó el lunes esta primera experiencia televisiva para subastar la hacienda de los pequeños y medianos productores de Corrientes, en el marco del programa que el Gobierno provincial viene desarrollando desde hace 15 años, pero que en este 2020 tuvo que acomodarse a la situación sanitaria que vive el país. Por ello, los organizadores decidieron suspender los remates físicos que iban a realizarse en 18 localidades durante los meses de abril y mayo, y volcarse a los televisados.

Por esto, este primer remate ganadero televisado de la costa del Uruguay estuvo destinado a la venta de hacienda de los pequeños y medianos productores que depositaron en el Idercor y el Ministerio de la Producción la confianza en un mecanismo comercial sin precedentes para este segmento de ganaderos con pocas cabezas.

Previa actividad comercial que fue trasmitido para todo el país por Canal Rural, el titular del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente Picó remarcó que “esta es una situación que nunca estuvo prevista, se está dando como consecuencia de lo ya conocido que es la pandemia, ante este desafío que significan las actividades agropecuarias no presenciales, el Gobierno de Corrientes en la figura del Gobernador Gustavo Valdés dispuso dar continuidad a esta herramienta que es trascendente y que en materia de apoyo para el pequeño productor significa subsidio de comisión, derecho de pista y flete”.

Lo propio destacó la Secretaria de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria, Verónica Storti quien a su vez agradeció a los municipios y todos los que realizaron un aporte para lograr sacar adelante un remate en una de las zonas más productivas en cuanto a ganado cuenta la provincia.

Cumplidas las formalidades de rigor, la firma Haciendas Correntinas SRL puso bajo el martillo los distintos lotes entre los que se encontraban terneros, novillos, vaca gorda, invernada, con valores importantes para el mercado (ternero $105 promedio, novillo $93), completando un total de 1800 animales de un total de 70 productores que se sumaron a esta propuesta que muchos aseguran vino para quedarse. El remate televisado permitió a compradores de todo el país hacerse de ganado correntino, los cuales con todas las medidas de seguridad serán transportado a los nuevos propietarios.

Vale destacar el aporte realizado por la localidad de La Cruz quienes cedieron las instalaciones y las condiciones para las tareas previas al remate propiamente dicho como a entidades como Senasa; Inta; Priar; que colaboran permanentemente con este sistema que clave para el sector.

Tras la venta de las cabezas puestas a remate el propio Gobernador Gustavo Valdés emitió palabras sobre lo sucedido. “Hemos tenido un remate televisado que es el primero de pequeños productores, queremos agradecer a los 70 ganaderos. Es la primera vez con los pequeños y usamos el ingenio sabiendo lo que nos pasa a los argentinos con el Covid 19, por ello y para que no tengan efectos sobre la producción que sigue trabajando y sigue empujando”, sostuvo el mandatario.

Valdes finalizó agradeciendo “a los municipios, a los compradores, a los rematadores a los que trabajaron en sanidad animal y que permitió que esto llegue a buen éxito, no se puede atajar al campo muchas gracias”.