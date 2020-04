Cambio de hábitos

La atípica situación que se vive actualmente a raíz del Coronavirus obligó a la ganadería a tomar varias medidas, y si bien en el campo el trabajo continúa, la cadena de comercialización tuvo que modificar algunos hábitos tradicionales. Con la necesidad de vender en una época donde habitualmente sale toda la producción de terneros, productores y consignatarios articulan algunos sistemas de remates que, si bien estaban vigentes, cobraron fuerza en los últimos días.

Si bien la ganadería está exceptuada de las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, con las medidas actuales de distanciamiento social no es posible realizar remates feria, un medio muy tradicional para la comercialización. En plena zafra 2020, y con la amenaza del Covid-19, la necesidad de vender por parte de los productores hizo que las consignatarias refuercen otro tipo de sistemas de remates.

El sistema televisado de remates de hacienda está más que instalado en la cadena comercial ganadera. Pero las consignatarias se encontraron con que no se puede tampoco concentrar muchas personas en un salón de ventas, donde habitualmente se realizan estos eventos. Surgió entonces la necesidad de ser creativos para poder continuar vendiendo hacienda por medio de remates. No obstante, vale aclarar que los consignatarios tienen permitido ir a los campos a filmar hacienda.

El caso del Rosgan fue una experiencia exitosa. Los remates mensuales del mercado habitualmente concentran a muchas personas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre representantes de las 11 casas consignatarias que integran el mercado, productores, dirigentes, entre otros. Por ello, y con el fin de no concentrar personas en el recinto, el remate de abril se realizó televisado, pero desde las 8 localidades donde tienen sede sus consignatarios socios, con transmisión por televisión e internet.

El remate fue exitoso en desarrollo y ventas, y se dieron incluso precios muy similares al último televisado que habían realizado en marzo –previo a la cuarentena- y ahora preparan otra subasta mensual similar para el mes de mayo. Incluso el mercado está reforzando otro sistema comercial: las ventas por streaming. En este sentido, la semana próxima Reggi y Compañía realizará un remate con este sistema, desde la ciudad de Bella Vista, y en conjunto con Rosgan. (Ver página 6)

Por su parte, la firma Colombo y Magliano SA es una de las casas que más hacienda vende en subastas por TV en esta región del país. En esta cuarentena, la firma decidió seguir con esa modalidad, pero las ventas se realizan desde los mismos estudios de Canal Rural, donde la semana vendieron 9 mil cabezas filmadas en la Pampa Húmeda y hoy harán lo propio con 12.500 vacunos del NEA.

“Reducimos al mínimo la gente en el piso de ventas, y la mayoría de los representantes sigue el remate por teléfono o por videoconferencia; de esta manera respetamos el aislamiento preventivo y el distanciamiento social”, explicó Juan Pedro Colombo, martillero de la firma consignataria.

Sobre el resultado de la primera experiencia, la semana pasada, el consignatario comentó que “el desarrollo de las ventas estuvo dentro de las expectativas; y creo que los precios también estuvieron bien”, comentó Colombo.

Con 80 años de trayectoria en el mercado ganadero, Juan Pedro Colombo explicó la visión de los más experimentados de la firma. “Los directores están todos haciendo cuarentena en sus respectivas casas, pero estamos en contacto permanente; ellos nos cuentan que pasaron sequías, paros agropecuarios y todo tipo de cosas, pero nunca se vieron en medio de una pandemia; es totalmente nuevo para todos”.

Vuelco a internet

Otra firma dedicada a los remates televisados desde hace 15 años es UMC SA, pero en este caso la casa rematadora se volcó, en esta primera etapa de la cuarentena, a los remates por internet. En los últimos ocho días, la firma vendió más de 16 mil cabezas online, con una demanda que continúa firme para la invernada.

Al ser consultado sobre la decisión de volcarse a los remates por internet, el martillero Nicolás Canessa explicó que “nosotros hacemos los remates en Villaguay, y teníamos que traer un móvil satelital de Córdoba o del Chaco; era un movimiento de 10 personas que quisimos evitar y acordamos realizar la venta por internet”.

Sobre el resultado de la primera subasta online, que se realizó el pasado lunes 13 de abril, Canessa consideró que “como todo proyecto nuevo, al principio costó, pero después anduvo muy bien; tuvimos más de 3.900 personas siguiendo el remate, y la venta fue ágil”.

Pequeños productores

Otro cambio sustancial en el sistema de comercialización se dio en los ya tradicionales remates de pequeños productores que organiza el Gobierno de Corrientes, y que si bien había anunciado 19 eventos comerciales para este otoño, sólo pudo realizar la subasta de Mercedes, que se llevó adelante a principio de marzo.

Tras suspender los demás remates previstos para abril y mayo, el Instituto de Desarrollo Rural Corrientes (Idercor) junto al Ministerio de Producción idearon la posibilidad de realizar estos remates en forma televisada.

Al tratarse de productores de pocos animales a venta, la posibilidad de ir a los campos a filmar la hacienda no prosperó. Ante esta cuestión, se decidió que los productores envíen su hacienda a la feria, allí se conforman los lotes que se venden (los lotes están integrados por animales de varios productores, según la categoría), filman esos lotes en la pista, y luego se vende el conjunto filmado por TV.

La primera experiencia fue el pasado lunes, en la Sociedad Rural de La Cruz, donde pequeños y medianos productores de la costa del río Uruguay lograron juntar unas 1.800 cabezas, y se vendieron en forma completa a precios de mercado. (Ver página 6)

De esta manera, las consignatarias y los productores cambiaron los hábitos tradicionales de comercialización, sin ferias, sin encuentros y reforzando sistemas que la tecnología permite llevar adelante para sacar la producción de los campos.