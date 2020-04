Cuartentena: ante posible flexibilización piden que sigan respetando el distanciamiento social

El próximo domingo se espera que el Gobierno nacional flexibilice la cuarentena y al respecto el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dijo que si bien Corrientes podría sumarse a este cambio es fundamental evitar la aglomeración social. En este contexto, El Litoral dialogó con especialistas y autoridades sanitarias quienes sostienen que si bien la provincia ha demostrado buenos resultados ante casos es necesario seguir con el distanciamiento y cuidando a las personas que están en grupos de riesgo. Cabe indicar que hasta anoche había 35 confirmados con covid-19.

Así como vienen haciendo hace varias semanas, el personal de salud está llevando reuniones en las últimas horas para seguir coordinando trabajo epidemiológico. La no circulación viral en la provincia, ya que los casos positivos fueron por viajes al exterior o por tener contacto estrecho con confirmados para covid-19, tranquiliza pero también coinciden en que las decisiones se tomaran de manera conjunta y teniendo en cuenta muchos aspectos.

“Desde el lunes podría darse la flexibilización de la cuarentena, pero la decisión pasa por otras áreas. Estamos de acuerdo que teniendo en cuenta la no circulación comunitaria y el aplanamiento de los casos, se podría flexibilizar de alguna manera la cuarentena. Hay que sostener la economía no sólo del Estado pero, insisto: pasa por lo económico, no por las actividades de aglomeración social”, dijo el ministro Cardozo.

En este sentido, agregó que “un paso atrás será complejo, debemos ser cuidadosos y puntillosos; tenemos un éxito parcial y eso se debe al trabajo estricto de epidemiología que rápidamente tomó las medidas del caso”.

“Son decisiones difíciles de tomar y hay estudiar todos los factores que implica. El trabajo que se realizó entre todos, y también incluyo a la ciudadanía, se ve en los resultados. Se está haciendo un muy buen trabajo desde el Ministerio de Salud, se ha actuado correctamente ante casos sospechosos de adultos y niños y, se llevó adelante una logística importante ante positivos. No es nada fácil. Hay que pensar milimétricamente cuando se toman estas decisiones”, dijo a El Litoral la infectóloga pediatra, Andrea Gajo Gane.

A la vez, comentó que se reúnen constantemente con expertos y se va actuando de acuerdo a lo que pasa día a día. “Pensamos en cada detalle y no nos podemos relajar con este tema. Corrientes está actuando muy bien y eso es gracias al trabajo en equipo. En el área pediátrica sólo tuvimos casos sospechosos”, indicó.

En el caso de que se flexibilice la cuarentena, remarcó la importancia de mantener el distanciamiento social. También indicó la relevancia de utilizar todas las herramientas de protección contra el virus, es decir, usar barbijo pero también lavarse las manos y respetar el aislamiento, entre otras medidas.

“Tuvimos una reunión el día martes de directores de hospitales y evaluamos la funcionalidad de los mismos en lo cotidiano, al margen del covid-19. Hay problemas comunes que se podrían haber solucionado con una consulta”, dijo a El Litoral el director del Hospital J. R. Vidal, Horacio Sotelo, y agregó que “en esta misma reunión la infectóloga del centro de salud, Alicia Gómez, propuso hacer el hisopado a personas que no entrarían dentro del grupo de casos sospechosos, esto nos permitiría confirmar que no hay circulación viral en la provincia”.

En este marco, señaló que la curva está plana y que se está manejando bien la capacidad de los hospitales. “Para tener una salida parcial debemos testear primero a una gran parte de individuos”, remarcó y a la vez expresó que “nos hemos manejado muy bien ante casos, en el Vidal hemos tenido contacto con positivo y no tuvimos contagio”.

“Cuando voy al hospital por la mañana veo una población activa, gente que va hacia el centro o repartidores, es como si fuera un día parcialmente normal. No sé si es bueno o malo, porque también hay que entender que la gente necesita ir a trabajar; desde el punto de vista médico seguimos haciendo hincapié en respetar la cuarentena y en este sentido el Vidal está haciendo mucha docencia”, comentó Sotelo a este diario.

Por su parte, la directora del Centro de Día del Hospital Geriátrico, Catalina Zabala, expresó a El Litoral: “Lo ideal es que continúe el pie en el freno, que vayamos lentamente, a esta enfermedad la vamos conociendo de a poco. Corrientes está trabajando muy bien y las conductas del gobernador Gustavo Valdés, de priorizar la provincia, me parecieron muy correctas. En estos días vi mucha gente en la calle y desde el personal de salud pedimos que se queden en sus casas”.

