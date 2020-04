Denuncian que policías ingresaron a una vivienda y balearon a dos jóvenes

Una familia del barrio San Martín denunció que ayer a la tarde un grupo de efectivos policiales irrumpió en su domicilio de manera violenta y atacó a balazos el lugar, donde dos jóvenes resultaron con lesiones de perdigones.

Ana Fernández relató a El Litoral que "los policías parecían drogados. Acá en casa estaba mi marido de 72 años que es hipertenso, diabético y con problemas del corazón, estaba mi nietito de 5 años, un hijo discapacitado que no puede ponerse nervioso y otros chicos que jugaban. Ingresaron a la vivienda sin permiso y empezaron a disparar”, explicó.

Se mostró indignada por lo sucedido. Según cree, los efectivos se equivocaron de persona. “Mi hijo que tiene 30 años volvía en bicicleta de comprar cigarrillos y lo vieron entrar. Lo persiguieron hasta acá, entraron detrás de él y empezaron a disparar como si nada...”, remarcó.

Agregó que “él tiene lesiones de los perdigones por el pecho y el brazo; y el otro muchacho que estaba con él también fue herido en la pierna. La verdad es que no sé qué buscaban. Porque entraron de golpe, sin decir nada. Sólo nos insultaban a todos y disparaban. Fueron 3 o 4 balazos con las itakas. Quedamos todos muy asustados”, relató.

Otra vecina del lugar ubicado por calle Madariaga 855, entre Blas Parera y Castillo también testimonió lo sucedido. Se trata de Micaela quien contó a este medio que “yo tengo un bebé de 7 meses y de pronto los policías pasaron corriendo por mi casa, ingresaron sin pedir permiso. Había dos mujeres policías que me insultaron y trataron mal”.

Según su opinión los efectivos no pueden ingresar de esa manera a una propiedad privada.

Ana, por otro lado, pidió justicia y que tome intervención el ministro de Seguridad. "Son policías de la comisaría Segunda y del destacamento San Marcos los que atacaron mi casa y a mi hijo. Alcanzamos a anotar el número del móvil y cuando sacamos el celular para filmar se pusieron más nerviosos y ahí se fueron”, destacó.

(WA)