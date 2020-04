El presidente de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), Eduardo Feldmann, participó de la Asamblea Anual Ordinaria de la UAR que se concretó el pasado lunes a través de videoconferencia. El directivo resaltó la predisposición de la entidad nacional, aunque aseguró que por el momento podrán sobrellevar la situación con los recursos propios y buena administración.

“La UAR se mostró dispuesta a ayudar, pero no la tiene fácil en lo económico. Es bueno saber que se tiene ese apoyo pero nosotros, con espíritu solidario y responsabilidad, antes de pedir su ayuda, vamos a agotar todos los medios a nuestro alcance”, afirmó en declaraciones que realizó a El Litoral.

“Vamos a tener que priorizar nuestros gastos y, por las gestión austera y cuidadosa que estamos llevando, podemos enfrentar los próximos meses con nuestras propias reservas”, agregó el dirigente chaqueño.

Para sobrellevar mejor el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Urne desarrolló algunas alternativas. “A pesar de la situación que vivimos, no dejamos de trabajar. Ahora lanzamos un plan de acción para llegar a todos los clubes y, a través de ellos, a los jugadores/as para mantenernos en contacto, acompañarlos y generar acitividades físicas e intelectuales, lógicamente cada uno en su casa”.

El programa se denomina “Yo me quedó en casa haciendo rugby”. Se trata de un conjunto de acciones que permitirán interactuar con los jugadores y jugadoras de la Urne vía online, utilizando las redes sociales que tenemos”.

Por último, anticipó que “la próxima semana vamos a lanzar un plan de ayuda solidaria con voluntarios del rugby que en principio va a tener tres líneas de acción: banco de alimentos, hablar y escuchar y donar sangre. Todo este movimiento es auspiciado en forma conjunta por la UAR y la Urne, siempre en el marco del respeto absoluto a las normas de aislamiento social que determina el Gobierno nacional”.

Por otro lado, hasta el momento, no hay fecha probable para el inicio de la temporada 2020.