Baroni dijo que es importante tener una fecha de regreso a las prácticas

Mientras se acerca el quinto mes sin actividad debido a la interrupción del Torneo Federal A por la pandemia causada por el covid-19, la reunión realizada la semana pasada entre el Gobierno nacional y la AFA determinó las fechas de regreso a los entrenamientos de los planteles en las distintas categorías del fútbol argentino.

La vuelta a las prácticas en la tercera categoría, conformada por 30 equipos del interior, está prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, aunque todavía no hay novedades acerca del formato a utilizar en la posible reanudación de la competencia, todo sujeto a las condiciones sanitarias del país.

“Es importante tener una fecha, pero todavía no sabemos cómo va a ser”, le dijo a El Litoral el defensor de Boca Unidos, Leonardo Baroni, refiriéndose a la vuelta a los entrenamientos. “Esperamos que los dirigentes se comuniquen y nos informen sobre días, horarios, si los test se van a hacer, y otros detalles que todavía no contamos”, agregó el santafesino de Sarmiento.

Más allá de que el regreso a las prácticas es un dato alentador para cualquier futbolista, inmediatamente surgen otros temas que en este caso se encuentran inexorablemente ligados: la renovación del contrato y el inicio de la competencia.

“Esperamos que haya alguna resolución de la AFA para ver si vamos a jugar este año o no. Una vez que eso ocurra, nos sentaríamos a terminar de arreglar lo que ya comenzamos a conversar con el club”, explicó el futbolista, que se encuentra vistiendo los colores del “Aurirrojo” desde hace 10 años.

“En lo que a mí respecta, es intención de las dos partes la continuidad, se verá más adelante si será para este año o el otro”, indicó.

La duda de “Leo” tiene que ver con “lo que hemos escuchado” por parte del comité ejecutivo de la AFA que, bajando línea, recordó que los ascensos deberán resolverse en cancha a través de torneos reducidos.

“De ser así, se va a hacer difícil porque no jugaríamos más durante el semestre, por lo que pasaríamos para el otro campeonato. En este caso se beneficiarían los equipos que se encuentran ubicados en zona de clasificación. Igual, no está nada claro, hay que ver de qué forma y de qué manera se vuelve a la competencia”, indicó.

En tal sentido, Baroni manifestó que “los chicos de los equipos que están en Resistencia hoy ni entrenan, así que no sé cómo harían para jugar. Está todo en veremos, no hay nada definido. Ojalá se reanude el campeonato con las 7 fechas que quedan para que así podamos tener alguna chance”, deseó.

De resolverse los ascensos a través de los torneos reducidos, la única competencia que quedaría en pie para Boca Unidos en el transcurso de 2020 sería la Copa Argentina, donde debe enfrentar a Rosario Central por los 32avos de final, partido programado inicialmente para el 29 de marzo y que fue suspendido a raíz de la pandemia.

“En ese caso, a nosotros solamente nos quedaría pensar en ese partido, aunque tampoco está confirmado que se juegue. Es cuestión de esperar y que se resuelva qué competencia vamos a jugar”, expresó quien venía desempeñándose en los últimos años como capitán del equipo.

Más allá de que no renovó contrato y tampoco sabe con certeza cuándo jugará Boca Unidos, lo que no parece estar en duda es la continuidad del defensor, el de mayor presencia con la camiseta “aurirroja”. “He recibido solamente algunos sondeos, pero yo tengo muy claro lo que quiero, que es seguir en Boca Unidos, y no me juntaría ni siquiera a charlar”, manifestó por último Baroni.

(RP)