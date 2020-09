Revés para un reclamo por Ganancias de Cristina

El abogado de la Anses, Diego Hernán Ruiz Gonzalez, rechazó el pedido de Cristina Kirchner de no pagar impuesto a las Ganancias en las dos pensiones vitalicias que reclama y ahora será la jueza de la Seguridad Social, Viviana Patricia Piñeiro, la que resuelva sobre ese y otros pedidos salariales de la vicepresidenta. En un escrito, el letrado dijo que el “hecho nuevo” que esgrimió el abogado de Cristina no se ajusta a la legislación al respecto y precisó que el “manual interno de la Anses” que explica cómo liquidar pensiones vitalicias no es una resolución administrativa, sino una simple guía para empleados.

En definitiva, “la norma PREV-34-03 denunciada como hecho nuevo es una norma interna, cuyos destinatarios son los empleados del organismo, la cual no tiene entidad jurídica para modificar la legislación nacional en materia de impuesto a las ganancias”, señaló el abogado de la Anses. Ahora será la jueza Piñeiro la que decida si le debe omitir el descuento de Ganancias y pagar dos pensiones vitalicias, la suya y la del expresidente Néstor Kirchner, entre otros reclamos. La abogada Silvina Martínez dijo que “ahora la jueza debe resolver”.

(JML)