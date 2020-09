La zona norte buscará aprobar hoy un proyecto de competencia

Los dirigentes de los clubes de equipos que integran la zona norte del Torneo Federal A tendrán esta noche la tercera reunión virtual. El objetivo es ponerse de acuerdo en un proyecto de competencia para definir en la cancha el ascenso a la Primera División Nacional, pensando en una posible vuelta de la actividad.

De acuerdo a lo resuelto el domingo, una comisión reducida, integrada por dirigentes de Chaco For Ever, Sarmiento, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Unión de Sunchales, quedó a cargo de poner esta noche a consideración un proyecto que pueda satisfacer los intereses de la mayoría de los clubes.

“La postura sería que jueguen los 15, buscando alguna alternativa viable, que sea lo más acotado posible, que todos tengan una chance de participar con alguna intención. No lo veo viable hacerlo entrar en algún gasto por algo que no tiene sentido. De esa forma sería conveniente que lo disputen los seis (primeros) y no poner en riesgo la economía de los clubes por algo que no tendría mucho sentido”, opinó al respecto el presidente de Unión de Sunchales, Leandro Borda Bossana, en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (107.1 Mhz).

De los proyectos que se trataron anteriormente, el que quedó mejor parado fue el presentado por For Ever, que propone que los equipos que al momento de la interrupción por la pandemia del coronavirus se encontraban ocupando zona de clasificación para definir un ascenso (los seis primeros de la tabla de posiciones) cuenten con algún tipo de ventaja sobre el resto al momento de la vuelta a la competencia.

Inicialmente, el formato establecía tres subzonas de cinco equipos, que se enfrentarían por el sistema de todos contra todos a una rueda. Los puntos cosechados en el minitorneo se sumarían a los obtenidos en la primera parte del campeonato interrumpido, y los dos mejores promedios totales de cada zona clasificarían a un hexagonal por el ascenso.

La crítica que recibió el proyecto es que debido a la escasa cantidad de partidos (4) resultaría muy difícil que los equipos que tengan ventaja puedan perder sus posiciones en manos de los conjuntos ubicados de la mitad de tabla para abajo, por lo que la comisión encargada tenía la misión de ajustar el proyecto de For Ever para que cuente con el consenso de la mayoría y pueda ser aprobado. Una de las salidas sería que se jueguen partidos de ida y vuelta en cada subzona (8 juegos, pero 10 fechas), pero la extensión del mismo choca con la limitación de tiempo. La otra es que se divida a todos en dos subzonas (de 8 y 7 equipos), y que se juegue a una sola rueda.

Esta noche se verá si la tercera es la vencida y si la zona A logra consensuar un proyecto unificado para debatir con los clubes del sur, de cara a la vuelta de la actividad, con fecha tentativa para noviembre.

Coincidencia con el sur

Los clubes de la zona sur del Torneo Federal A se reunieron de manera virtual por primera vez el lunes a la noche, y avanzaron con la postura de volver a los entrenamientos el 28 de septiembre, la misma fecha fijada por sus pares del grupo norte.

Con la ausencia de los dirigentes de Sol de Mayo, Sportivo Peñarol y Juventud Unida de San Luis, el cónclave tuvo tres puntos claves: la situación epidemiológica de cada provincia, la vuelta a los entrenamientos y el formato para volver a la actividad.

Sobre el formato a utilizar hubo bastantes disidencias entre los clubes sureños, quedando en volver a reunirse el lunes venidero en otra charla virtual para tratar de llevar una postura mayoritaria a la reunión general de la categoría, prevista para el 15 del corriente.

(RP)