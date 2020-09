Naufragio: más de 40 meses de demora por una pensión

Una mujer cuyo marido desapareció en un naufragio hace 40 meses aún no recibe la pensión y como consecuencia se quedó en la calle.

Pasaron más de 3 años de la tragedia del pesquero en Chubut y la mujer de Marcelo Islas no pudo pagar más el alquiler, ya que todo depende de un juez que demora una firma para que le sea posible percibir una pensión, informaron ayer medios metropolitanos.

“La justicia demora el pago de la pensión que nos corresponde tanto a mi como a otras 5 familias de marineros del Repunte”. Como nunca se encontraron los cuerpos deben firmar la presunción de fallecimiento para que podamos comenzar a percibir el dinero y así, seguir peleándole a la vida con mis hijos. Pero esa firma nunca llega. Ya pasaron 40 meses. Y tampoco podemos retirar el dinero de la ART”, le dijo Silvia de Hoz a Clarín. “Trabajaba cuidando a una mujer mayor pero cuando llegó la pandemia, la familia me dijo que no vaya más”, relató. Silvia se quedó en la calle con tres de sus hijos porque no pudo seguir pagando el alquiler de la casa que habitó en Mar del Plata durante 22 años.

(GAL)