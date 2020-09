“Luis Suárez nos dará mucho poder ofensivo”, remarcó el “Cholo” Simeone

El argentino Diego “Cholo” Simeone, recuperado de coronavirus y listo para dirigir al Atlético de Madrid mañana ante el Granada por la tercera fecha de la Liga de España, subrayó hoy que la incorporación del goleador uruguayo Luis Suárez le dará “mucho poder ofensivo” al equipo que se apresta para iniciar la temporada 2020-2021 dos semanas más tarde, debido a su participación en la Liga de Campeones cuya fase final se jugó en Lisboa.

“En Suárez encontré lo que necesitamos, ilusión y ganas de estar aquí. Su llegada nos dará mayor competencia interna y mucho poder ofensivo, nos hará crecer como club y como equipo”, explicó el “Cholo” Simeone, de 50 años, en la rueda de prensa previa al debut del “Atleti” previsto para mañana a las 11 en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid, para el cual estará convocado el goleador uruguayo que llegó procedente del Barcelona.

“Lo importante es que Suárez estuvo convencido desde el primer momento en que este era el lugar para seguir estando vigente, para demostrar que es un delantero importante. Cuando un jugador llega al Atlético con ganas casi siempre le va bien. Sus compañeros lo recibieron con mucha ilusión y entusiasmo, espero que se adapte lo más rápido posible y pueda mantener sus números históricos”, añadió Simeone.

El entrenador argentino indicó que Suárez potenciará el nivel del Atlético en el aspecto ofensivo y le permitirá pelear hasta el final por todos los títulos, como sucedió en el pasado con otros jugadores importantes que vistieron la camiseta del club “Colchonero”.

“Tuvimos suerte cuando disfrutamos a Radamel Falcao, cuando tuvimos a un muy buen Costa o a un muy buen Griezmann, eso nos acercaba a competir hasta el final por todo. Esperemos que la llegada de Suárez, con la presencia de Costa, el crecimiento de Joao Félix y la compañía de Carrasco, Ángel Correa, Vitolo y Lemar, nos permita mejorar para intentar superar lo que hicimos la temporada pasada”, añadió el “Cholo”, citado por medios locales.

Simeone se mostró entusiasmado con la llegada de Suárez y también contento por la posibilidad de retomar la conducción del equipo, luego de haberse sometido a un período de cuarentena tras haber contraído coronavirus.

“No decidí si Suárez jugará el partido ante el Granada desde el inicio o en el segundo tiempo. Estoy con ilusión, ganas y energía, agradezco a todos los que me apoyaron durante el tiempo que estuve afuera por la Covid-19. Pese a que no tuve síntomas, estar aislado me puso mal, pero con el correr de los días y el apoyo de los médicos pude recuperarme”, concluyó el “Cholo”.