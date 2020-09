Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Para encontrar fuerzas cada día, no necesitamos depositar nuestra fe y nuestra energía ni en las cosas ni en la gente. Porque esa imagen se puede transformar en una fijación a la que la mente se dirige una y otra vez. Entonces nuestra vida y nuestras acciones comienzan a girar alrededor de eso y, como resultado, dicha imagen termina siendo una obsesión.

Y quien vive con obsesiones mentales tiene disminuida su capacidad para discernir, lo que está bien y lo que está mal, y de resolver problemas.

¿Cómo liberarnos de las obsesiones mentales?

Comenzando por cuestionar cada falsa cada creencia que tenemos que ya no nos resulta útil. Es decir, cambiando nuestra forma de pensar. “¡Pero eso es muy difícil!”, tal vez digas.

Puede costar al principio pero no es imposible y nos permite salir de las limitaciones mentales que nos hacen personas estructuradas e inflexibles que no logran generar nuevas oportunidades para crecer.

Te invito a analizar algunas de las obsesiones más típicas que puede albergar la mente de un ser humano:

1. El otro

Muchos viven obsesionados por lo que alguien les hizo: un familiar, un amigo, una expareja, un jefe, etc. No se dan cuenta de que las emociones en su interior hacia esa persona que no logran soltar bloquean su potencial y su capacidad afectiva para relacionarse de manera sana. Pero nadie tiene más poder que el que cada uno le entrega.

2. Mis propios pensamientos de limitación

Son imágenes fijas y negativas que casi siempre nos inculcan desde chicos en nuestra familia. Dicha estructura de pensamiento nos vuelve codependientes y no nos permite tomar decisiones según nuestras propias convicciones, gustos y preferencias.

3. La teoría

La fijación a la teoría, en realidad, es algo que construimos en la memoria nosotros mismos y acaba por convertirse en un ídolo del que dependemos servilmente. Pero tal como lo levantamos, podemos derribarlo cambiando la información. Así salimos del piloto automático y comenzamos a accionar con conciencia desde la creatividad y la innovación.

4. Los prejuicios

Son imágenes totalmente negativas y anticipadas. Es decir, un juicio previo que elaboramos antes de hacer algo. De la misma forma podemos practicar la visualización positiva de aquello que queremos lograr.

Cuando eliminamos las obsesiones o fijaciones mentales de nuestra vida, los pensamientos funcionan a nuestro favor y nos impulsan a actuar para nuestro mayor bien y el de los demás. Ya no esperamos nada de nadie, sino que tomamos siempre la iniciativa y ¡todo lo que hacemos nos sale bien!