Se recupera la niña que resultó herida en una violenta discusión de tránsito

Se recupera la niña de 8 años que sufrió una grave lesión en la cabeza al ser golpeada con una soga con un trozo de hierro en el extremo por un joven que mantuvo una violenta discusión con el padre de la menor, en el barrio Cambá Cuá de la capital correntina.

Milagros Díaz es la mamá de la niña y comentó que Catalina se encuentra en el domicilio, recuperándose de la cirugía que realizaron los médicos para evaluar si tenía lesiones internas. Comentó que cuando recibió la información del incidente vial, “pensé que era un simple corte y cuando llego y veo la herida, me bajó todo”.

Relató que “por poco no tuvo una lesión cerebral”, porque el golpe no atravesó las capas internas que protegen al cerebro, pero “por un centímetro a un lado u otro no perdió un ojo”. Recordó que la pequeña no perdió el conocimiento en ningún momento y que recibió el golpe directamente en la frente después de que la soga con el hierro atravesara el vidrio.

En declaraciones a Radio Sudamericana, la madre agradeció al médico que se acercó a socorrerla, Alberto Isaac Silva, quien asistió a la menor. “Le doy mi eterno agradecimiento”, expresó, apuntando que su marido intentaba calmarla en todo momento. Sobre la menor, dijo que “Cata no habla mucho, es muy sensible y su miedo era la costura”, por lo cual “no me podía despegar de ella”.

“No tiene nombre lo que hizo”, dijo respecto del autor del ataque, adelantando que a la menor le dieron el alta y “le recalcaron que es una herida en la cabeza, que hay que cuidarla y, ante cualquier síntoma, que vaya urgente porque puede derivar en una serie de cosas”. Adelantó que “tendrá controles de acá a tres o seis meses más o menos y no podrá hacer la vida normal de una niña”.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando dos automovilistas, identificados como Nahuel del Greco y Matías Lischinsky, discutieron en la intersección de las calles 9 de Julio y Misiones por la prioridad del pase.

En un momento los sujetos se bajaron de sus vehículos y, según las versiones a las que accedió este medio, Lischinsky llegó a romper uno de los vidrios laterales del vehículo de Del Greco, donde se encontraba la menor.

Por otra parte, los familiares de Lischinsky también sostuvieron que la discusión existió pero acusan a una mujer que acompañaba a Del Greco de haberle tirado un termo de agua caliente. En el marco de la investigación serán todos citados a declarar para conocer la versión de cada uno, además de los testigos. A la causa también serán incorporadas las filmaciones y fotos que se viralizaron en las últimas horas.

