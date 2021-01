Recordatorio

RODOLFO LEOPOLDO JARA

Q.E.P.D.

20 de enero de 2016 – 20 de enero de 2021

El recuerdo siempre indemne, de la generosidad plasmada y vivida, del gentío de bien que te caracterizaba siempre solidario, presente y con un gran carisma. No pasa un día en el que no te recordemos, presente estás y estarás en nuestras vidas pues solo se olvida a aquel que no se ama y el respeto y el cariño hoy y siempre permanecerán en tu familia. Cumpliéndose un nuevo aniversario de tu partida tu esposa Ruth, tus hijos Leo y Darío, tus hijas políticas Marina y Silvia tus nietos Rodolfo, Bianca, Tomas, Máximo, Jose y Manuel elevan una oración en tu memoria, rodeados del lapacho en flor que tanto celebrabas. c/955