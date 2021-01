Güemes quiere abrochar el acceso a la final por el primer ascenso

Güemes de Santiago del Estero, líder de la zona Norte, intentará esta noche clasificarse como finalista por el primer ascenso del Torneo Federal A, cuando enfrente como local a Central Norte de Salta, en partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona Campeonato A del certamen.

El encuentro se jugará este domingo en el estadio Arturo Jiya Miranda de la capital santiagueña, a partir de las 21, y será dirigido por el santafesino Carlos Córdoba, quien seguramente será observado minuciosamente en su desempeño, dado los antecedentes a favor con los “pitos” en el torneo del conjunto “gaucho”.

El conjunto dirigido por Pablo Martel, que perdió el invicto la semana pasada ante Chaco For Ever (0-2), reúne 9 unidades y garantizará el pasaporte a la final con una nueva victoria, además de que el Negro chaqueño (6 puntos) no gane en el enfrentamiento que sostendrá desde las 20.30, con Sportivo Las Parejas, en Santa Fe.

El conjunto salteño, que ostenta 7 puntos, en tanto, necesita no perder en el duelo de la fecha ante los santiagueños para llegar a la última jornada con alguna aspiración de clasificación.

En tanto, Douglas Haig de Pergamino (8 y con un partido más jugado) necesita ganarle a Defensores del Pronunciamiento (4), a partir de las 17.15, para continuar con ilusiones de acceder a la instancia decisiva por el primer ascenso.

Tendrá fecha libre en la Zona Norte, Sarmiento de Resistencia, que con 4 puntos ya no reúne chance matemática y deberá buscar su posibilidad en la Reválida por el segundo ascenso.

Por la Zona Sur, en tanto, el puntero Villa Mitre de Bahía Blanca (8) recibirá a uno de los escoltas, Deportivo Maipú de Mendoza (7), a partir de las 21, con el arbitraje de Julio Luciano, de la Liga de Cipolletti.

Previamente, desde las 20, Olimpo de Bahía Blanca (7) recibirá a Huracán Las Heras (6), en otro partido de singular importancia.

En tanto que sólo para cumplir, a partir de las 18 se enfrentarán Sansinena (3), de General Cerri, y Juventud Unida Universitaria (2), de San Luis, quienes no cuentan con posibilidades y ya deben pensar en la Reválida por el segundo ascenso.

Por el Ascenso 2 (Sur), Desamparados (8) recibirá en San Juan a Camioneros (10) de Bahía Blanca en un partido que probablemente defina el clasificado a la etapa eliminatoria de la Reválida, que ya le dio el boleto a Sportivo Belgrano de San Francisco, por el Norte.