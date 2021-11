La rotunda decisión de Pampita en su reality que la termina enemistando con la China Suárez

“No imaginábamos que iba a haber repercusiones por eso. Hace mucho que como familia nos manejamos así, vamos todos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año. Es lo que corresponde por los chicos. Que tengan un ambiente de tranquilidad, paz y de amor. Creemos que el amor solo se enseña con el ejemplo y eso es lo que reina en nuestra familia. Hay muchos chicos de todas las edades y van a seguir nuevos integrantes y me parece que se críen así. Para nosotros es algo muy natural”, decía Carolina Pampita Ardohain en mayo pasado cuando se reunió en familia el día en que su hija Blanca (fallecida en 2012) hubiera cumplido 15 años.

Por ese entonces, la modelo todavía estaba embarazada de Ana, y en la celebración también estuvo presente su marido, Roberto García Moritán, su expareja Benjamín Vicuña -padre de Blanca- con su pareja Eugenia China Suárez. Además de Bautista, Benicio y Beltrán -hijos del chileno y la conductora- estaban Amancio y Magnolia, los de él y la actriz. Fue un gran festejo de una familia ensamblada.

Hasta ese momento, estaba todo bien entre ellos. Y si bien ahora la relación entre Pampita y la China se volvió a cortar porque la ex Casi Ángeles se separó del actor chileno (en agosto), hubo un gesto que volvió a marcar una clara distancia entre las mujeres. Y que no pasó desapercibido en las últimas horas.

En un nuevo capítulo de Siendo Pampita -el reality que la modelo lanzó luego del nacimiento de Ana, su quinta hija- mostraron un festejo sorpresa que le organizó a uno de sus hijos. Y, tal como ella había dicho, en aquella celebración estuvieron presentes su marido, Vicuña, la China, los hermanos de sus hijos, entre otros.

Según se ve en las imágenes que mostraron este jueves en Los ángeles de la mañana, al momento de editar el video que salió por Paramount+ (plataforma en la que se emite el reality de la modelo) le cubrieron la cara a la China Suárez, que aparece de fondo en el festejo junto a su hija Magnolia en brazos. Por caso, también se le tapó la cara a la menor ya que no pueden aparecer, salvo que sus padres lo hayan autorizado.

Esta actitud generó infinidad de especulaciones: que Carolina Ardohain no quiso que la actriz apareciera en su reality porque ella es la protagonista: por caso, en el mismo plano aparece una amiga de la modelo, a quien no le taparon la cara; que fue la propia China Suárez quien no autorizó para que mostrara su imagen o que no tenía intenciones de figurar; que el fin legal era preservar la identidad de Magnolia por ser menor de edad y que en la edición general también se terminó cubriendo a la ex Casi Ángeles. Y más, puede haber muchas teorías al respecto.

Cualquiera de estas posibilidades puede ser la correcta. Al fin y al cabo, Pampita y la producción de su reality saben el verdadero motivo por el que decidieron taparle la cara a la China Suárez. Así las cosas, dicho gesto distanció aún más a la conductora y a la actriz, quienes hasta hace algunos meses parecían tener una relación cordial y correcta por el bien de sus hijos. Al menos, según se veía en las redes sociales cuando compartían eventos familiares.

Infobae