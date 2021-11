El motivo por el cual Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron un encuentro íntimo fallido

“Hubo un encuentro y él me dice que no pasó nada”, dijo Wanda Nara el martes a Susana Giménez sobre el momento en el que su marido Mauro Icardi y la China Suárez se vieron en un hotel de París. Según le dijo el futbolista a su pareja, los presuntos amantes no tuvieron sexo. Y todo habría quedado en aspiraciones.

El encuentro fue en un hotel en la ciudad de las luces mientras Wanda y su hermana Zaira estaban en Milán disfrutando de la Semana de la Moda. Sin embargo, según los protagonistas, no llegó a pasar nada entre ellos. Fue Ángel de Brito quien dijo que Mauro no pudo estar a la altura de las circunstancias ya que “había cosas en esa habitación que no le cerraban”.

Luego el conductor de Los ángeles de la mañana especificó: “No (eran) feos, pero había olores que le molestaron”. Aunque aclaró que no se trataba de falta de higiene, no explicó puntualmente a qué se refería.

“Cuando la vi me quise morir”, le habría dicho el jugador del PSG a sus amigos sobre el instante en que divisó a la actriz, deslumbrado por su belleza.

De Brito sostuvo que Icardi se habría inhibido porque Suárez quería concretar la situación: “Lo apuró demasiado”, comentó.

Anteriormente se habían conocido detalles de una supuesta conversación entre la ex Casi Ángeles y la esposa de Icardi, en la que la actriz le dijo sin tapujos: “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”.

“¿Se vieron la China y Mauro?”, le preguntó Susana a Wanda, y agregó, sincera: “Parezco una chusma pero es lo que tengo que hacer hoy”. A lo que la mayor de las Nara agregó: “Confiamos los dos ciegamente en todo, yo pongo las manos en el fuego por Mauro, pero sentí que hubo un quiebre. Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo pero es verdad que no pasó nada”.

Respecto a este encuentro, y todavía sin nombrarla, reconoció haber llamado a la China. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había usado una palabra no muy elegante que había usado en un momento de calentura”, reconoció. “Es comprensible, es humano que uno se equivoque”, avaló Susana. En este punto, Wanda explicó por qué había decidido perdonar a su marido: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”, sentenció con firmeza.

Infobae

“Cuando Mauro me cuenta del encuentro, rebobino y me acuerdo que ella en un recital me había llamado, en realidad llamó a otra persona y le dijo ‘pasame con Wanda’. Yo estaba con mis dos hijas sentadas a upa”, evocó en referencia al recital de Camilo en París al que acudieron entre otros Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. “Ahí le pregunté. ‘Habías estado hace cinco días con él y pedís hablar conmigo cuando estaba con toda mi familia’. No me acuerdo que explicación me dio, pero lo que hablamos va a quedar y no me interesa dar detalles. Yo le pedí disculpas”, repitió.

En la entrevista Nara aclaró que ella y Eugenia no eran amigas, aunque sí mantenían una relación cordial y reconoció: “Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”.

Infobae