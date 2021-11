Ituzaingó, sede de un torneo de divisiones formativas

Este fin de semana se realizó en Ituzaingó la tradicional Copa Daniel María Blanco de handball, para divisiones menores, que por primera vez, en 14 ediciones, dejó la capital correntina.

El certamen se realizó con la participación de 17 equipos en las divisiones formativas, provenientes de Corrientes y Misiones.

En las instalaciones de los clubes 1000 Viviendas y Deportivo Yacyretá, el marco de público fue admirable y se creó un ámbito de confraternización entre equipos de todas las categorías donde primó la camaradería entre todos, dejando lazos de amistad y deporte en general.

Las posiciones finales fueron: Sub 12, Masculino 1) 1000 Viviendas; 2) Itu Handball. Femenino: 1) Itu Handball; 2) 1000 Viviendas. Sub 15 Masculino: 1) Itu Handball; 2) 1000 Viviendas. Femenino: 1) Itu Handball; 2) 1000 Viviendas; Sub 17 Masculino: 1) Huracán de Montecarlo Misiones; 2) Itu Handball. Femenino: 1) Club Atlético Handball; 2) Itu Handball. Sub 19 Masculino: 1) Itu Handball; 2) 1000 viviendas. Femenino: 1) Itu Handball; 2) 1000 Viviendas.

Curso de árbitros

En el torneo se realizó además el Curso de Capacitacion Arbitral dictado por el prof. Eduardo Dudi Leiva de la Asociación Tucumana de Handball y el sr. Juan Enriquez de la Asociación de Chaco. Asistieron nueve parejas de toda la provincia capacitando y formando los futuros árbitros.