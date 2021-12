El gran paso que darán Flor Vigna y Luciano Castro en su relación

Flor Vigna y Luciano Castro están disfrutando plenamente su romance. A pesar de que comenzaron su noviazgo hace unos meses, la bailarina y el actor decidieron dar un paso importante en la relación que cada vez está más consolidada. Al parecer quieren pasar más tiempo juntos.

“¿Puede haber convivencia con Luciano?”, le preguntó un periodista de Paparazzi a la cantante que intentó evadir la pregunta y contestó: “Nos queremos mucho”. Luego de que siguieron insistiendo, finalmente ella anunció que sí, que planean irse a vivir juntos antes de que termine el año.

La historia de amor entre ellos comenzó en un gimnasio, donde charlaron sobre diferentes temas e incluso compartieron entrenamientos. Luego, arreglaron una cita por WhatsApp, ella fue a verlo al teatro, él protagonizó “Uy” el primer videoclip de la actriz que recientemente se lanzó como cantante.

Recientemente, Flor publicó un video donde aparece a los besos con el actor, entre abrazos en la playa y caricias. En la filmación, el galán tiene agarrada a la bailarina en sus brazos y se dan un tremendo beso. “Donde descansa la cabeza y arde el corazón”, escribió sobre la grabación que fue realizada en Mar del Plata.

En una entrevista con Catalina Dlugi, la ex ganadora del Bailando habló de la diferencia de edad con el actor (él tiene 46 años y ella, 27): “Yo creo que por lo menos en este punto de la relación está buenísima, nos ayuda a tener puntos de vista diferentes sobre diferentes cosas y a mí me ayuda un montón todo lo que me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente. Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”.

En ese punto contó cuál es su aporte en este ida y vuelta del que se nutre la relación. “Yo le comparto también un poco mi entusiasmo hacia el mundo, mis ganas de todo”, afirmó la ex participante de La Academia. “Para él debe ser una cosa absolutamente distinta”, intuyó la conductora, y la bailarina asintió, y destacó las cosas que tienen en común. “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

Anteriormente, Vigna fue como invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, y allí recordó cómo fue su primera cita con el actor que fue un poco accidentada ya que se quedó encerrada antes de que él llegara.

“Me escribió él y merendamos en mi casa”, contó la bailarina y agregó que entonces decidió pedir un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro fue coordinado sobre la hora, ella tenía los minutos contados para cambiarse, producirse y “tirarse todo encima”.

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y como se me cerró la puerta -continuó su relato- la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto”. Ante esta situación y como recién era la primera vez que se encontraría con el actor, Flor decidió omitirle a su madre a quién vería. “No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”.

¿Cómo resultó la cita? “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie”, siguió, entre risas sobre el look con el que finalmente recibió al ex de Sabrina Rojas. Y definió aquella primera cita como “un desastre hermoso”.

Infobae