Familiares del niño que murió por la picadura de un alacrán se manifestaron en Goya. Este martes por la mañana se concentraron frente al hospital Camilo Muniagurria.

Con un claro pedido de justicia por parte de los familiares y amigos, llegaron a la puerta del centro de salud donde se atendió el niño antes de ser derivado a Corrientes.

La multitud tenía carteles con frases e hicieron hincapié en que lo hacen "para que ningún niño o niña más pase por esto".

“El reclamo es que no actuaron como debieron en el centro de salud. No le atendieron en el debido tiempo a mi hijo, fue tarde cuando actuaron. Ellos me sacaron a mi hijo, me lo mataron”, expresó a El Litoral Lucía, la mamá de Jesús.

Lucia relató nuevamente en la marcha lo que pasó aquella noche en la que su hijo ingresó al hospital.

