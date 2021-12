Por la cancelación de vuelos, 200 venezolanos están varados en Ezeiza

Alrededor de 200 venezolanos, que en su mayoría residen en la Argentina, se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a causa de la cancelación de vuelos. Los pasajeros tenían sus pasajes con la aerolínea de bandera de su país, Conviasa, pero la empresa estatal alega que no tiene los aviones en condiciones para cumplir con los tramos pactadas.

Fabio, quien todavía no logró abordar su vuelo, se casa en Venezuela dentro de una semana, el 6 de enero, y aún no sabe si podrá llegar. Su novia, en cambio, lo espera en su destino.

Respecto a las razones por las que no pudieron embarcar, Fabio señaló: “Según la aerolínea, el argumento es que la aeronave está dañada.

“La situación acá es bastante delicada. Muchos tienen familiares enfermos, muchos vuelven a ver a sus familias, a su mamá y a su papá”, dijo en LN+.

“Todo por culpa de Conviasa que nos está haciendo pasar un momento complicado como este donde no teníamos comida. Llevamos cuatro días en el aeropuerto con reprogramaciones, mandan comunicados falsos por las redes sociales, donde dicen que van a viajar el 27, el 28, el 29... Y así tuvieron a muchos niños y abuelos padeciendo la situación acá en el aeropuerto”, sostuvo Fabio, respecto a la empresa aérea que no cuenta con oficinas en la Argentina.

Además, planteó que no les ofrecieron hospedaje ni alimentación por no poder embarcar. “Ha sido tan complicado que hemos recurrido nosotros mismos a buscar fondos donde no los hay, con todos nuestros amigos venezolanos, influencers, para comida y bebida que buscamos en nuestros propios autos para traerlas acá”, indicó Fabio.

