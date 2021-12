Gago, sobre su futuro como DT de Racing

Fernando Gago, técnico de Racing, aseguró sentir "el apoyo de la dirigencia" de la institución de Avellaneda para continuar en su cargo más allá del resultado del partido en el que su equipo recibirá a Godoy Cruz el próximo sábado, por la 25ta. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

No pienso en que si se pierde el partido yo voy a tener que dejar mi cargo. No es lo que quiero ni para lo que trabajo. Pero obviamente sé que hay gente en el club que toma las decisiones más allá de mis deseos, pero yo siento el apoyo de la dirigencia", declaró en conferencia de prensa, tras la práctica matutina.

"Racing se juega mucho con este partido. El club está por encima de mi apellido y de cualquiera. Y sabemos que es una final por el objetivo que tenemos de ingresar a una copa internacional", continuó "Pintita". La Academia se encuentra en la décima posición con 50 puntos (al igual que Rosario Central) por lo que en caso de conseguir un triunfo ante el Tomba se asegurará un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

"Con respecto al partido del sábado el objetivo está claro: es ganar y clasificar. Obviamente que intentaremos dominar al rival e imponer nuestro juego. Pero está claro que lo primordial es el triunfo que necesitamos", agregó sobre la importancia de lograr un victoria en la última fecha del torneo.

"Hubo momentos en los que fuimos de mayor a menor y otros en los que creo que se jugó bien. Estamos en busca de una regularidad desde el juego y desde los resultados. Pero estoy convencido de que si un equipo hace las cosas bien, le es más fácil", reflexionó sobre el presente futbolístico de su equipo.

Gago, de 35 años, además se refirió a la despedida de Racing de Lisandro López, uno de los máximos ídolos del club en los últimos años, en el choque ante el conjunto mendocino. "Sabemos que desde lo emocional será una tarde muy especial por la despedida de Lisandro. Trataremos de darle una alegría a la gente y a él desde lo grupal con un resultado positivo, para que luego se le pueda dar el reconocimiento que se merece", dijo sobre Licha.

El ex técnico de Aldosivi de Mar del Plata, por último, dejó en claro que todavía no definió el once inicial para recibir a Godoy Cruz en la última presentación de la temporada en condición de local. "Aún no tengo definido el equipo de cara al domingo. Estamos esperando la evolución de algunos apellidos para poder decidir", concluyó Gago.

TyC Sports