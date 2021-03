El Pami confirmó que la atención domiciliaria no está suspendida

Ante los reclamos por parte de los afiliados sobre el cese de la atención domiciliaria, el titular de la UGL del Pami Corrientes, Cristian Aragón, confirmó que el servicio continúa vigente.

“Estamos atendiendo a los afiliados, reactualizando y reempadronando las empresas. Hay algunas que no están habilitadas y si los afiliados tienen una urgencia, pueden optar por otros servicios”, dijo a LT7 en el día de ayer.

“A los afiliados les transmitimos la tranquilidad de que su servicio está garantizado. Cuando pasen por la oficina se les dará la opción de que continúen su servicio”, señaló Aragón.

“Hemos hecho una reactualización de empadronamiento de la información y de las habilitaciones. Muchas no han cumplido con los requisitos y trabajamos para que puedan habilitar los servicios. No obstante, las prestaciones no se han dado de baja. Muchas tienen el pago del servicios hasta abril”, explicó.

