Viviana Canosa reconoció qué político le gusta: "Le dije ´me encantás´, pero solo se ríe"

Viviana Canosa estuvo de visita en Intratable y se animó a el mano a mano con Fabián Doman donde hablaron de su vuelta a la tele en la emisora de américa y de su vida personal.

“¿Te inventan muchos romances?”, fue el disparador del conductor para que Canosa ahonde en cómo vive la parte más mediática de su trabajo. Para responder puso como ejemplo una situación bastante reciente "Un día entré a mi casa hace poco y me enteré que tenía un romance con Berni. ¡Casi me infarto! Si me inventan un romance no me lo tomo con humor porque no soy de tenerlos”, contestó.

Y agregó: “No soy de romance con cualquiera, me tengo que enamorar. Cuando se me conocieron romances, desde Bruno hasta Alejandro, que fueron dos parejas importantes de las últimas que tuve, es porque ya había una cosa sólida para mostrarlo. Es muy fuerte si no”.

Luego para justificar estas situaciones explicó que estas especulaciones surgen debido a su perfíl bajo en cuanto a las relaciones amorosas: “Si estoy tranquila me provocan. Soy una provocadora, pero se imaginan de mi una vida que no tengo. Como no hablo y no cuento creen que debo ser la Mata Hari”, expuso.

Ya hablando del presente respondió sobre si está nuevamente en pareja y al respecto dijo: “hace un montón que no estoy con alguien. Cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo. Me relacionaron con alguien que solo había buena onda porque me ayudó con un viaje a Haití. Y con Alberto Fernández pasó lo mismo, le hice 9 notas”.

Luego ahondaron en el rumor que se había instalado con el actual Presidente y la conductora aclaró: “a Alberto Fernández lo conocí porque quería llegar a Cristina. El no estaba enganchado conmigo, te das cuenta de esas cosas", ante la insistencia de Domán sobre si había onda entre ellos, él le retrucó: "Pero te dio 9 reportajes, ni a Víctor Hugo se los dio". A lo que rápida Canosa, le contestó "Bueno yo tampoco le daría reportajes a Víctor Hugo".

Pero para salir del tema presidencial, Canosa reveló un detalle que causó curiosidad en el estudio, cuando afirmó que si hubo un político que siempre le gusto, pero que no le dio bola.

"A mi un político me gustó y no me dio bola nunca. Se lo dije y le hago el chiste siempre. ¡Pichetto! Me encanta y me encantó Pichetto siempre. Lo cuento porque es el único político que me gusta. Le dije "me encantás" y también se lo dije a su secretario. Él se ríe, es un señor”.

Por último, entre confesiones, Viviana reveló un almuerzo íntimo que tuvo con el presidente, “hará un mes me llamó para verme y para comer en Olivos. Me pidió perdón por el llamado que me hizo y yo en parte le dije que estaba bien y que me sentía decepcionada. Nunca nadie me llamó así siendo presidente”.

Filo News