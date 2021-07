Para Schweizer “lo más rescatable” en Sunchales fue el resultado

El mediocampista de Boca Unidos, Ataliva Schweizer, señaló tras el empate en dos goles conseguido el domingo por el equipo correntino en Sunchales ante Unión que “lo más rescatable termina siendo el resultado”.

“Claramente me parece que lo más rescatable termina siendo el resultado, porque creo que nunca estuvimos en partido”, declaró el mayor de los Schweizer en conversación con el programa La Red Deportiva (107.1 Mhz.).

El autor del empate parcial en un gol explicó: “Nos costó mucho el primer tiempo, sobre todo porque entramos (sufriendo) con ese gol tempranero, y después del empate tampoco pudimos imponer nuestro juego”.

“No podemos permitirnos entrar con un gol así tan temprano. Después nunca pudimos plasmar el juego que queremos (…) a pesar de todo tuvimos cuatro o cinco situaciones en el primer tiempo. En el segundo, el equipo en busca de la igualdad se desprotegió atrás, y terminamos consiguiendo el empate, que como decía termina siendo lo más rescatable”, agregó.

Por primera vez desde que Ataliva regresó del préstamo a Villa Dalmine y está a cargo del equipo la dupla técnica conformada por Martín Fabro y Leonardo Baroni, Boca Unidos jugó el domingo con dos mediocampistas de contención: Diego Sánchez Paredes y Ataliva Schweizer.

“Creo que la idea principal fue tratar de buscar más equilibrio, y por ahí con el respaldo de Corcho y el mío soltar un poco más a Gaby (Morales), al tucu (Peralta) y también a Leo Niz, que sumado a Gonzalo (Ríos) también puede dar una mano en el retroceso. Lamentablemente no salió lo que habíamos trabajado”, manifestó.

Ata, como se lo conoce en el ambiente, amplió el concepto al indicar que “tratamos de jugar los dos como una segunda línea por delante de los centrales, y a partir de ahí generar la presión en conjunto, porque acá no se trata de un jugador o de dos”.

“Ahora hay que dar vuelta la página y encarar los próximos partidos. El problema nuestro está siendo la localía, porque afuera el equipo suma, así que hay que hacerse fuerte en casa y dejar los tres puntos acá”, indicó respecto a los dos encuentros consecutivos que se vienen en Corrientes ante Crucero del Norte de Misiones y Central Norte de Salta.

Schweizer consideró: “Debemos convencernos de que podemos dar más, tenemos que dar más porque tenemos jugadores para hacerlo. Me parece que el sábado lo tenemos que tomar como una final y dejar los tres puntos en Corrientes”, aunque consideró que “a Crucero por más que no viene bien, no debemos subestimarlo, y debemos tratar de imponer nuestro juego de entrada”.

Para volver al triunfo, que se le niega hace tres fechas (NdR: de local la única victoria fue el 2 de mayo ante Gimnasia de Concepción del Uruguay) Ataliva señaló que hay “que corregir las desatenciones, y a la hora del juego tratar de ser protagonistas, de mostrarlo en el campo rival. Uno sabe que también arriba tenemos jugadores para desequilibrar y romper una defensa que en condición de local se nos pueden plantar más atrás”.

“Hay que seguir intentando jugar e imponer el juego, porque el equipo también mostró cosas positivas en estos partidos en los que está el cuerpo técnico nuevo. Si me decís lo que nos está faltando, te diría ser más regular en el tiempo durante los 90 minutos y mejorar la falta de profundidad también (…) para que se nos den los resultados”, expresó.

Boca Unidos está séptimo en la tabla de posiciones de la zona B del torneo Federal A con 16 unidades, a un punto de Sportivo Las Parejas y dos de Central Norte, pero de su ubicación hasta el fondo de la tabla hay solamente cinco unidades en los que están agrupados nada menos que nueve equipos.

En tal sentido, el volante declaró que “es una categoría muy pareja”, agregando que “si se mira la tabla se puede apreciar que estamos muchos equipos agrupados en muy pocos puntos”.

Con relación al compromiso del sábado ante Crucero del Norte, indicó que “es un partido clave para nosotros, sobre todo para arrancar desde el juego, imponernos, (…) y dejar los tres puntos en Corrientes que está claro que es uno de nuestros problemas, y para eso debemos empezar el sábado. Ojalá que podamos conseguir la victoria y entrar en una racha que nos permita tener más puntos, porque si bien seguimos cerca de los puestos de clasificación está claro que con dos o tres triunfos sería otra la manera de ver todo”, concluyó Ataliva Schweizer.

(RP)