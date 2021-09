Controles de ascensores: instan a los vecinos a denunciar posibles desperfectos

En la noche del lunes, bomberos voluntarios de la ciudad ayudaron a cinco personas a escapar de un ascensor que quedó varado entre dos pisos de un edificio de calle Pellegrini al 1300. A pesar de que no hubo heridos, la Municipalidad está buscando conocer cómo sucedieron los hechos.

Los edificios registrados con ascensores en la ciudad serían cerca de 490, algunos tienen uno y los más modernos dos. Las inspecciones que no son presentadas como corresponde o tienen desperfectos se realizan infracciones por parte de la Comuna local.

Además, quienes están registrados deben presentar un cuadernillo donde se especifican los números contabilizados en registros de 50 hojas. La empresa prestadora debe estar inscripta en la Municipalidad; hasta el momento son siete las únicas que pueden realizar este tipo de servicio.

El director inspector de Obras Particulares de la ciudad de Corrientes, Walter Sotelo, afirmó que los edificios que deben tener ascensor son los que tienen cinco pisos o más. “Llevamos todos los controles a través de un libro de servicios donde se registran mensualmente el mantenimiento y el control de los ascensores. La ordenanza estipula que las revisiones deben realizarse cada seis meses, algunos lo hacen trimestralmente”.

Y dijo: “Si hay algún edificio que no tenga las dimensiones requeridas para un ascensor y por una cuestión de necesidad se opta por tener uno, tienen la misma obligación que los demás. Se deben presentar a la Municipalidad para registrarlo y que se lleve el correspondiente control”.

Asimismo, el funcionario instó a los vecinos a llamar al 0800-555-6864 para comunicar si existe algún desperfecto en los ascensores del edificio donde viven, lo pueden hacer de forma totalmente anónima, para poder realizar inspecciones en el lugar.

“Si sucede alguna cuestión en particular se van a realizar las intimaciones para que se arreglen, si no son de urgencia, o se va a determinar con el consorcio si están o no en condiciones y se suspenderá el servicio en caso de que lo requiera. La responsabilidad en ese sentido depende de los encargados del edificio, ellos tienen que tener conocimiento de lo que sucede en el lugar”, indicó Sotelo.

No es común que sucedan siniestros o inconvenientes con los ascensores en los edificios de la ciudad, o bien se desconoce lo que hay que hacer ante alguna eventualidad. “A veces suceden desperfectos y nosotros no tomamos conocimiento. La colaboración de los vecinos es fundamental porque podemos realizar un mejor control”, explicó el funcionario.

Sotelo concluyó: “Cuando sucede algún tipo de siniestro relacionado con un ascensor, nosotros nos presentamos en el lugar, verificamos las registraciones y si no tiene, se labrarán las actas”.