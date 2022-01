Marlene Montaner se refirió a los rumores de mala relación con su nuera Stefi Roitman

Este martes, Marlene Rodríguez Miranda, esposa de Ricardo Montaner, inauguró una muestra en Palermo con su próximo emprendimiento: una línea orgánica de ropa para bebé inspirada en el nieto que viene en camino por parte de su hija menor, Evaluna. Agradecida por este gran presente laboral y personal, la empresaria habló de la gran boda de su hijo Ricky con la actriz e influencer argentina Stefanía Roitman y se refirió a los rumores acerca de su relación con su flamante nuera.

“Esto es un poco lo que hago yo normalmente. Los cubos con versículos bíblicos, los libros que yo le escribí a Evaluna para que ella tuviera referentes en diferentes etapas de su vida y una línea orgánica de ropa para bebé, que sale el 14 de febrero. Eso surgió por Eva, que está en este estado, y por cómo me gustaría que pueda vestirse ella”, contó Marlene en una nota con el ciclo Mañanísima revelando sin querer el sexo de la niña que está esperando su hija menor junto al cantante Camilo.

Si bien advirtió que ya es abuela por parte de sus hijos mayores (fruto de un matrimonio anterior del cantante), la esposa de Montaner aclaró por qué este bebé es especial para ella. “Es el primero de la nena. Para nosotros es todavía una niñita, aunque desde que era chiquita quería ser mamá”, comentó sobre quien está a punto de cumplir su gran sueño. Respecto a cómo aconseja a su hija en este momento advirtió: “Es una madraza. Estamos muy alineados, Cami va por la misma línea. Lo único importante es darle tiempo. Yo antes le decía a Evaluna: ‘Ahorra para que tengas suficiente colchón para que cuando seas mamá puedas decir voy a estar dos años sin separarme de mi bebé, y si te toca trabajar que sea un trabajo que puedas ponértelo en un cangurito como hice yo y estar con él todo tiempo’. Para un bebé no hay nada como estar pegadito con su mamá”, reveló.

Además de la pronta llegada de un nuevo integrante, en el último tiempo la familia estuvo revolucionada por la boda de Ricky con Roitman, que se celebró este sábado en un campo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Tras confirmar que fue ella quien se ocupó de la organización de principio a fin, confesó cómo vivió este gran momento: “Traté de disfrutarme cada minuto porque es el último (en casarse). Además, me gusta un montón esto de organizar, me metí de principio y a fin en la boda”.

“Lo más importante es que ellos disfrutaran, te casás una vez y lo ideal es que lo disfrutes al máximo. Y Stef se lo disfrutó tanto, jamás la vi estresada, ni histérica... Es una dulce. Y Ricky lo mismo. Yo le decía: ‘Gordito, cuál es la canción que vas a cantar mañana’, y él me decía: ‘No sé, ¿cuál te parece?’. Y yo le decía: ‘Coño, hijo, es mañana’. Estaban tan relajados que llegó un momento que había que meterle un cohetón. Pero nos los disfrutamos mucho”, reveló, entre risas.

Respecto a cómo se lleva con su nueva nuera, Marlene desmintió tener una mala relación como ella, tal como señalaban algunas versiones “A Stef no hay manera que alguien la reciba mal porque es un bombón. Llora por todo, se emociona, es como si hubiera estado con nosotros siempre. Una de las cosas que leí es que me llevaba muy mal con ella, y no, no es cierto. Ella es muy linda y si yo fuera mala con ella sería una m…, porque ella no se lo merece”, aclaró.

También, hizo referencia a las continuas críticas que recibe su familia en las redes, que suele referirse a ella como “la secta Montaner”. “Tenemos mil diferencias. Me da gracia lo que dicen, pero no hay nada distinto en nosotros a una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos. Eso es todo. Pero somos una familia que nos peleamos. Me horroriza cuando dicen ‘la familia perfecta’, nada más lejano. Tenemos 500 errores todos”, señaló.

Y enseguida aclaró la frase (“Nadie entra, nadie sale”) que expresó Ricardo Montaner antes de la boda, a propósito de la inclusión en el chat familiar de Roitman. “Nosotros apostamos al amor y al que es para toda la vida. Que se divorcie alguien puede pasar, pero no nos casamos pensando ‘bueno si esto no funciona nos separamos’. No, nos casamos pensando que va a funcionar y va a ser para toda la vida. El ‘nadie entra’ es porque no hay terceros, y el ‘nadie sale’ porque aquí estamos y vamos a estar bien”, explicó.

Sin embargo, reconoció que ella es la que más sufre las críticas y malos comentarios. “A mí me afectan un poquito más porque soy como la mamá gallina que no quiero que digan nada de mis hijos, sobre todo cuando no es justo. Por ejemplo, estos días hubo comentarios feítos y yo las bloqueé porque no quiero tener gente tóxica en mi vida ni en las redes. Una persona que es capaz de, en mi ventanita, hacer un comentario bomba, no la quiero tener cerca. A mí me afecta. Yo se que ellos, los artistas (en referencia a su marido y sus hijos cantantes), están mucho más curados. Entonces yo me mantengo más retiradita de eso porque a mí si me duele”, remató.

La Nación