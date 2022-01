La positividad de covid-19 bajó al 35% en Corrientes

La cantidad de resultados positivos de covid-19 bajó esta semana al 35% del total de los hisopados realizados en la provincia de Corrientes. Durante las semanas anteriores, los casos activos superaron los 18.000 y la positividad se mantuvo por encima del 50%.

“La positividad de 5.000 o 4.000 testeos diarios ha bajado del 50 al 35 por ciento”, detalló ayer el ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo. De esta manera, confirma los pronósticos oficiales de que durante los últimos días de enero comenzaría un lento descenso de la tercera ola de coronavirus. “Son datos que alientan, pero que todavía no se reflejan en otros resultados”, reconoció el funcionario. Así lamentó la cantidad de muertes en la provincia, que aún no muestra un claro descenso, como sí sucede con los casos activos. El Ministerio de Salud reportó esta semana la muerte de 65 personas por covid-19; y la semana pasada fueron 105 en total. Actualmente, hay 10.584 casos activos en toda la provincia, una cifra que desciende día a día. “Uno lamenta y se preocupa por las muertes, no son fáciles de digerir. Estamos haciendo todo lo posible, lo que está al alcance del sistema, para evitarlo”, dijo Cardozo en diálogo con la prensa local. Ayer reportaron 1.480 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 915 fueron contagios en la Capital y los 565 restantes en 44 localidades del interior provincial, al haberse analizado 4.109 muestras en las últimas 24 horas. “El panorama está complicado a nivel país, esto habla de que esta no es una cepa leve. Produce muertes y muchas enfermedades, es el reflejo de lo que ocurre en nuestra provincia”, indicó en relación a ómicron, la variante que signó esta tercera ola de la pandemia.

Internados

En el Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, recibieron el alta médica 18 pacientes, mientras que fallecieron 12 personas con resultado positivo para covid-19 en las últimas 24 horas.

El informe emitido desde la institución detalla que se encuentran internados 322 pacientes. Hay 283 personas con diagnóstico de covid-19 en Sala de Clínica General. Todas se encuentran clínicamente estables. En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 39 pacientes con diagnóstico de coronavirus, 31 con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado. Está ocupado el 10,33% de los respiradores disponibles en el Campaña.

Manifestación frente al Hospital de Campaña

Un grupo de familiares realizó una protesta pacífica frente al Hospital de Campaña de la ciudad de Corrientes para reclamar la entrega de los cuerpos de los fallecidos.

En las redes sociales se había viralizado que iban a concentrarse en la esquina de las avenidas 3 de Abril y Artigas, para marchar hasta el centro de salud.

Más precisamente el reclamo se dio para que se agilice la entrega del cuerpo de una persona que murió hace siete días, indicaron los familiares (ver página 6). De hecho, hay una medida cautelar presentada a la Justicia.

En relación al reclamo, el ministro Cardozo pidió “disculpas por los inconvenientes”.

(IB)