Evaluna Montaner contó la tradición familiar que no querrá seguir con su hijo.

Evaluna volvió a referirse a su embarazo y sobre cómo se imagina como mamá. Lo hizo en diálogo con Angie Romero en el podcast de Amazon Music En la sala. Allí mismo, además, reveló que en su familia había un tradición que a ella no le gustaba y pidió que se dejara de hacer porque le generaba incomodidad. De la misma forma, tomó la decisión de no seguirla con su propia familia, la que formó con Camilo y el bebé que está en camino.

Se trata de empujar la cara del homenajeado sobre la torta de cumpleaños. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, sostuvo Evaluna.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday (Feliz Cumpleaños) lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, agregó la cantante de 24 años.

Camilo, por su parte, había brindado una entrevista a la revista People y se había mostrado emocionado por descubrirse como papá. “Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada”, aseguró el músico de 27 años.

Teleshow