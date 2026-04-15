El Hospital Geriátrico incorporó un nuevo ecógrafo para mejorar diagnósticos en Corrientes

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, encabezado por Emilio Lanari Zubiaur, puso en funcionamiento un nuevo ecógrafo en el Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral”, en el marco de un plan de fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

El equipo fue instalado en el centro de salud ubicado sobre calle Belgrano y está destinado a mejorar las prestaciones tanto para pacientes internados como ambulatorios, con especial enfoque en la población adulta mayor.

“Era fundamental contar con un ecógrafo de estas características para las prestaciones que se vienen realizando”, señaló el ministro, quien además destacó que su incorporación permitirá realizar estudios con mayor calidad y precisión.

Por su parte, el director del hospital, Germán Braillard Poccard, remarcó que se trata de un avance técnico importante que amplía las posibilidades de atención dentro del establecimiento.

En la misma línea, la jefa del servicio de Diagnóstico por Imágenes, Alejandra Herdt, explicó que el nuevo equipo permitirá visualizar estructuras más profundas, agilizar los estudios y aumentar la cantidad de turnos disponibles.

El ecógrafo incorporado, modelo SonoScape P25 Elite, posibilita la realización de una amplia variedad de estudios, entre ellos ecografías abdominales, renales, ginecológicas, mamarias, tiroideas, musculoesqueléticas y de partes blandas, entre otras.

Además, ofrece mayor precisión diagnóstica, especialmente en patologías frecuentes en adultos mayores, permitiendo detectar tanto afecciones benignas como casos sospechosos en distintos órganos.

Desde el área destacaron también su utilidad para evaluar lesiones en pacientes con caídas, una problemática habitual en la población geriátrica.

La incorporación de este equipamiento forma parte de una política sanitaria orientada a optimizar recursos, fortalecer la red hospitalaria y mejorar la calidad de atención en toda la provincia.