Corrientes promociona su turismo en la Fiesta Nacional del Surubí

El Ministerio de Turismo de Corrientes participará de la 49° Fiesta Nacional del Surubí en Goya, uno de los eventos de pesca deportiva con devolución más importantes de la provincia.

El organismo provincial acompañará la actividad con acciones orientadas a la promoción y difusión del destino, además del fortalecimiento institucional del sector turístico.

Stand en Costa Surubí

Como parte de la estrategia, Turismo contará con un stand en el predio Costa Surubí, donde se buscará:

Posicionar a Corrientes como destino turístico

Difundir la oferta provincial

Generar vínculos con actores del sector

La propuesta pondrá especial énfasis en productos vinculados a la naturaleza y la pesca deportiva.

Impacto en el turismo y la economía

Desde el organismo destacaron que la participación en este tipo de eventos permite consolidar la visibilidad de Corrientes a nivel regional, nacional e internacional.

Además, remarcaron que el turismo funciona como motor de desarrollo económico, generando empleo y dinamizando las economías locales.