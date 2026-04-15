Crisis y desigualdad: alertan por el impacto de la macro en Corrientes y el NEA

La economía argentina atraviesa un escenario de alta vulnerabilidad, con fuertes impactos en las economías regionales como Corrientes, según advirtió el economista Lucas Ferraro en Hoja de Ruta.

El especialista sostuvo que el contexto actual combina recesión, caída del empleo y deterioro de los ingresos, en un marco de incertidumbre sobre el rumbo económico. “La economía tiene una gran heterogeneidad, entonces hay números que disimulan realmente el nivel de deterioro general y en particular regional”.

En ese sentido, explicó que algunos sectores muestran crecimiento, pero no reflejan la situación global. “Hay números de sectores como minería, energía… el agro está creciendo fuerte. Después el resto, sobre todo industria, comercio mayorista y minorista, muestran caídas”.

Impacto en Corrientes y el NEA

Ferraro remarcó que las regiones como el NEA enfrentan un escenario más complejo debido a su estructura económica. “Si vos mirás adentro, es mucho más marcado en algunos sectores de los cuales nosotros somos más intensivos”.

También advirtió sobre la caída de recursos públicos, clave para las provincias. “Hay caídas interanuales en los recursos reales muy marcadas, de alrededor del ocho por ciento”.

A esto se suma la dependencia de la coparticipación, lo que limita la capacidad de respuesta local. “Nosotros somos muy dependientes de los recursos de coparticipación, que están cayendo entre ocho y nueve por ciento real interanual”.

Salarios, empleo y costo social

El economista señaló que el deterioro no es uniforme, pero afecta con mayor fuerza a ciertas regiones. “Hay caídas en los salarios reales y en nuestras zonas las caídas son mayores, porque hay una caída en la demanda”.

Además, alertó sobre las consecuencias sociales de este escenario. “El problema concreto es el costo social, y una persona que se te cae del sistema o un chico que se sale de la escuela no se recupera rápido”.

Falta de previsibilidad e instituciones débiles

Ferraro planteó que uno de los principales problemas es la falta de reglas claras y estabilidad institucional. “Cuando uno se aparta de un sendero de estabilidad económica, es muy costoso retornar”.

Y agregó: “Hoy tenés una política, mañana tenés otra, esa pendularidad se traslada a una improvisación permanente”.

En ese marco, cuestionó la debilidad de los espacios técnicos y de control. “Hay un límite natural donde deberían actuar las instituciones, pero acá está difuso o directamente no existe”.

Desafíos para la región

El especialista consideró clave que las provincias del NEA coordinen estrategias frente al contexto macroeconómico. “Tenés doce senadores en la región NEA, es una barbaridad de gente para negociar”.

En esa línea, planteó la necesidad de priorizar infraestructura y competitividad. “Hoy la parte vial es una prioridad, la parte energética es una prioridad, la logística también”.

Un escenario incierto

Finalmente, Ferraro advirtió que la incertidumbre seguirá presente en el corto plazo. “Realmente hay mucha incertidumbre sobre la macro y sobre lo que va a pasar en el resto del año”.

Y concluyó: “La coyuntura nos está golpeando fuerte y la adaptación no va a ser fácil”.